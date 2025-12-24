Mercato PSG : Deux phénomènes vont signer !

Une série de prolongations se prépare au PSG dans les prochaines semaines. Deux nouvelles pépites sont concernées.

Mercato PSG : Désiré Doué et João Neves vont-ils parapher un nouveau bail ?

Engagé dans une vaste politique de prolongations de certains cadres, la direction du PSG pourrait bientôt ouvrir deux dossiers supplémentaires. Après avoir lancé plusieurs négociations ces dernières semaines, le club de la capitale se préoccupe de deux autres pépites.

Après une saison fructueuse, le PSG entend s’inscrire dans la durée au plus haut niveau. Le tacticien du club, Luis Enrique souhaite s’appuyer sur un socle stable, d’où les discussions en cours autour de plusieurs cadres. Willian Pacho a d’ores et déjà prolongé, en attendant l’officialisation, tandis que Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola font toujours l’objet de négociations.

Dans cette dynamique, deux autres piliers pourraient rapidement devenir des priorités. Selon Le Parisien, le PSG se prépare aux grandes manœuvres concernant Désiré Doué, sous contrat jusqu’en 2029. À ce stade, aucune négociation concrète n’a toutefois débuté entre les différentes parties. Même constat pour João Neves, également lié au club jusqu’en 2029, dont le dossier est identifié comme prioritaire pour les mois à venir. En coulisses, Luis Campos avance méthodiquement pour blinder tous ces cadres.

