Coup de balai à l’OM : Neal Maupay proche de l’Italie !

L’opération dégraissage a débuté à l’Olympique de Marseille. Neal Maupay, absent des plans de Roberto De Zerbi, a trouvé une porte de sortie en Italie.

Mercato OM : Pise se positionne déjà pour Neal Maupay

L’aventure de Neal Maupay à l’Olympique de Marseille touche sans doute à sa fin. L’attaquant franco-argentin est en grande difficulté sous les ordres de Roberto De Zerbi. Il n’a disputé qu’une seule minute en Ligue 1 cette saison, preuve qu’il n’entre pas dans les plans de l’entraîneur de l’OM.

Sa titularisation surprise face à Bourg-en-Bresse (6-0) en Coupe de France n’a pas vraiment modifié son sort à l’OM. Neal Maupay est toujours relégué dans la hiérarchie des attaquants marseillais. La meilleure solution pour lui serait d’aller chercher plus de temps de jeu ailleurs.

Et ça tombe bien. Une porte de sortie inattendue s’ouvre pour l’ancien Niçois. La Gazzetta dello Sport le rapporte, le club de Pise, promu en Serie A cette saison, a fait de Neal Maupay l’une de ses cibles prioritaires pour ce mercato d’hiver. Cet intérêt devrait l’affaire de chaque partie concernée.

Cette opération est soumise à des contraintes financières

Un transfert à Pise représenterait une véritable bouffée d’oxygène le joueur de 29 ans. Le club italien verrait en lui un renfort d’expérience capable de dynamiser son secteur offensif. Sachant que les recrues estivales comme Mbala Nzola, n’ont pas vraiment donné satisfaction.

Mais quelques contraintes financières demeurent. Pise doit composer avec une masse salariale encadrée et devra faire preuve d’ingéniosité pour convaincre l’OM et Neal Maupay. L’idée d’un prêt avec option d’achat n’est pas écartée.

