Mercato : Un crack de l’ASSE, priorité de Trabzonspor

Trabzonspor a recruté Benjamin Bouchouari à l’ASSE, mais un autre joueur du club stéphanois était la priorité du club turc.

Mercato : Avant Bouchouari, Trabzonspor a visé Davitashvili

Benjamin Bouchouari a confirmé son départ de l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor en Turquie. Il a passé la visite médicale dans la capitale à Istanbul, puis a rallié Trabzon où il doit signer son contrat avec le club de la ville. Il ne reste donc plus que l’officialisation du transfert du milieu de terrain. La transaction est estimée à 4 M€ +1 M€ de bonus, alors que le joueur acheté à 1,1 M€ en août 2022 est valorisé à 5 M€.

Entretemps, le média 61saat confirme que Trabzonspor a bel et bien convoité Zuriko Davitashvili avant de se replier sur Benjamin Bouchouari. En effet, l’ailier gauche de 24 ans a été visé à la suite de la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2 et l’envie d’ailleurs du joueur. Mais la Direction stéphanoise lui a fermé la porte de sortie dès le début du mercato.

Le prix exigé ensuite par Kilmer Sports Ventures avait refroidi les courtisans de l’international Géorgien. De plus, Trabzonspor n’était pas sa priorité. Finalement, Zuriko Davitashvili est resté à l’ASSE à la fermeture du mercato d’été en France. Néanmoins, une tentative du Besisktas est évoquée ces dernières heures. En effet, le mercato est encore ouvert en Turquie jusqu’au 12 septembre 2025.