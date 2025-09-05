INFO Mercato : Frenkie de Jong au PSG en janvier ? La bombe

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Frenkie de Jong n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Courtisan de longue date du milieu de terrain néerlandais, le PSG pourrait profiter de cette situation pour le récupérer en janvier prochain.

Mercato : Négociations au mort point entre Frenkie de Jong et le PSG

Acheté 86 millions d’euros à l’été 2019, Frenkie de Jong cristallise les tensions au FC Barcelone. Depuis son arrivée en Catalogne, le milieu de terrain néerlandais a cumulé par moins de onze blessures. Deux d’entre elles lui faisant rater 40 matches, aussi bien en club qu’en sélection. Un total qui interpelle, et qui semble sème le doute sur l’avenir du joueur de 28 ans à Barcelone.

Pour autant, le conseil d’administration du club espagnol espère qu’un nouveau contrat avec Frenkie De Jong sera bientôt signé. D’après les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants catalans travaillent avec le nouvel agent de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, Sébastien Ledure. Auparavant, les négociations avaient été bloquées lorsque De Jong avait mis fin à sa collaboration avec son ancien agent, Ali Dursun, qui entretenait de mauvaises relations avec le Barça.

À voir

OM : Clash explosif, McCourt part en guerre contre la LFP !

Lisez aussi : Mercato PSG : Une nouvelle offensive pour Frenkie de Jong cet hiver ?

Le départ de De Jong de Dursun est désormais finalisé, mais les négociations entre Ledure et Barcelone restent insatisfaisantes. Le média sportif explique que la direction du Barça craint désormais un départ de Frenkie De Jong à la fin de la saison, alors que le joueur sera libre de négocier avec d’autres clubs lors du prochain mercato hivernal. Une opportunité qui intéresserait le Paris Saint-Germain.

Le PSG prêt à relancer la piste De Jong en janvier ?

Le contrat actuel de De Jong avec le Barça expire le 30 juin 2026. Barcelone avait prévu de prolonger le contrat du milieu de terrain néerlandais cet été, mais les négociations restent au point mort. L’avenir du compatriote de Lamine Yamal à Barcelone reste incertain, car il pourrait partir gratuitement en juin 2026.

Lisez aussi : Mercato Barça : Accord confirmé entre Frenkie De Jong et le PSG

À voir

Stade Rennais : Double coup dur pour Habib Beye !

S’il quitte le Barça gratuitement, De Jong ne manquera pas d’options, le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal et le PSG étant toujours positionnés pour le récupérer. Selon Mundo Deportivo, Luis Campos pourrait lancer une offensive pour le recruter en janvier 2026 s’il ne trouve pas d’accord avec le Barça pour prolonger son bail.