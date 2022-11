PSG Mercato : 130M€, Luis Campos prépare une folie pour cet hiver

Publié par JEAN-LUC D le 10 novembre 2022 à 10:39

À l’approche du mercato hivernal, Luis Campos s’active pour renforcer l’effectif du PSG. Le dirigeant portugais viserait ainsi une folie en attaque.

Alors que le Paris Saint-Germain veut attirer un attaquant capable d’évoluer en pivot pour offrir plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, Luis Campos aimerait tenter un énorme coup en Espagne lors du prochain marché des transferts de janvier. En effet, le journal Le Parisien confirme que le conseiller football du PSG rêverait de déloger le génie Joao Félix de l’Atlético Madrid cet hiver.

En disgrâce chez les Colchoneros, où son entraîneur Diego Simeone ne le considère plus comme un premier choix dans ses compositions d’équipe depuis le retour définitif d’Antoine Griezmann, le milieu offensif de 22 ans veut changer d’air le plus rapidement possible. D’ailleurs, le quotidien régional précise que Joao Félix serait séduit à l’idée de se relancer à Paris. Intéressé par le profil du numéro 10 de l’Atlético, Luis Campos aurait déjà lancé l’offensive pour le recruter en janvier.

PSG Mercato : Joao Félix prêté au Paris SG cet hiver ?

À en croire le journaliste italien Matteo Moretto, le Paris Saint-Germain aurait entamé les premières discussions avec Jorge Mendes pour Joao Félix. Le célèbre agent portugais est très proche des dirigeants parisiens et cela pourrait compter dans cette affaire. De son côté, le média espagnol Relevo rappelle que la clause de sortie du Golden Boy est fixée à 350 millions d’euros par le club madrilène, mais un chèque de 130 millions d’euros pourrait suffire pour le déloger de Madrid.

Pas forcément opposé à l’idée de payer ce prix, Luis Campos voudrait néanmoins boucler l’opération dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le compatriote de Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Liga pour débarquer en Ligue 1 après la Coupe du Monde au Qatar.