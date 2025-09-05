FLASH Mercato : Un milieu de terrain prometteur signe au PSG

Quatre jours après la fermeture du mercato estival, le PSG continue de renforcer son effectif. Ce vendredi après-midi, le club de la capitale a notamment annoncé la signature d’un milieu de terrain prometteur.

Mercato : Un joueur de 18 ans s’engage avec le PSG

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a publié un court communiqué afin d’annoncer officiellement l’arrivée de Landry N’Guessan, milieu de 18 ans qui arrive depuis Troyes avec un contrat stagiaire de deux ans et qui intègre le groupe Espoirs.

Après avoir renforcé son groupe professionnel avec les arrivées de Lucas Chevalier, Ilya Zabarnyi et Renato Marin, le PSG se tourne désormais vers l’avenir. Le club de la capitale a ainsi annoncé l’arrivée du jeune milieu troyen Landry N’Guessan jusqu’en juin 2027 et tant que stagiaire. Le jeune ivoirien n’a encore disputé aucune rencontre avec le groupe professionnel de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Landry N'Guessan, qui s’engage pour une durée de deux ans en tant que stagiaire. Le jeune milieu de terrain rejoint le Club en provenance de l’ESTAC Troyes, où il a effectué ses années de formation. Il intégrera le groupe… pic.twitter.com/MmXBmBhW8o — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Landry N’Guessan, qui s’engage pour une durée de deux ans en tant que stagiaire. Le jeune milieu de terrain rejoint le Club en provenance de l’ESTAC Troyes, où il a effectué ses années de formation. Il intégrera le groupe Espoirs du Paris Saint-Germain », écrit le PSG sur ses réseaux sociaux.

Cette saison, N’Guessan sera l’une des pépites à suivre de près dans l’équipe espoir du PSG menée par Jean-François Vulliez. Ce dernier, ancien de l’OL, a vu son club recruter énormément de promesses, que ce soit en France ou ailleurs. Selon les observateurs avisés, Landry N’Guessan est un profil plutôt très intéressant. Mis à l’essai par le Paris Saint-Germain, il a conquis en interne par sa technique, son volume de jeu et sa grosse frappe.