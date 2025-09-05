FLASH Mercato : Le PSG officialise un transfert record !

Quatre jours après la fermeture du mercato estival, le PSG a annoncé un transfert historique ce vendredi matin. Le club bat un second record dans le monde du football.

Mercato : Une icône du PSG quitte le club

Joueuse emblématique du Paris Saint-Germain, Grace Geyoro a dit au revoir à ses coéquipières. Huit ans après Neymar, devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football avec un transfert à 222 millions d’euros, le PSG est également impliqué dans le plus gros transfert du football féminin.

En effet, Grace Geyoro a rejoint les rangs des London City Lionesses pour un montant avoisinant les 1,65 million d’euros. Michele Kang, propriétaire du club londonien et présidente de l’OL, réalise ainsi un énorme coup après avoir négocié directement durant des semaines avec son homologue Nasser Al-Khelaïfi.

La milieu de terrain quitte le Club de la capitale pour s’engager avec les London City Lionesses, dans le cadre du transfert définitif.

Le Paris Saint-Germain salue le parcours exemplaire de Grace Geyoro au sein du Club. — PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 5, 2025

« Après plus de 13 ans au club, Grace Geyoro quitte définitivement les Féminines du PSG et s’est engagée avec la formation anglaise des London City Lionesses. La milieu de terrain quitte le Club de la capitale pour s’engager avec les London City Lionesses, dans le cadre du transfert définitif. Le Paris Saint-Germain salue le parcours exemplaire de Grace Geyoro au sein du Club », écrit le club de la capitale sur son site officiel.

La formation anglaise n’a pas précisé la durée du contrat de l’internationale française de 28 ans, mais selon le journal L’Équipe, « la milieu de l’équipe de France s’est engagée pour une durée de quatre ans. »

Le quotidien Le Parisien ajoute que l’ancienne capitaine du PSG féminin « s’est engagée ce jeudi soir, avant la fin du mercato d’été, avec l’ambitieux club des London City Lionesses entraîné par l’ex-coach parisien Jocelyn Prêcheur. Plusieurs fois approchée par Chelsea dans le passé, Geyoro était toujours restée fidèle à son club de cœur jusqu’à présent, mais les derniers mois difficiles ont finalement changé son regard sur la situation. »