Vente OM : Signal inattendu de Frank McCourt aux Saoudiens

Depuis plus de 4 ans, Frank McCourt fait face à des spéculations constantes au sujet de la vente OM. Pourtant, sa position n’a pas évolué d’un iota. L’Américain a réaffirmé sa position de poursuivre à Marseille.

Vente OM : Frank McCourt maintient sa position initiale

La théorie autour de la vente OM est toujours au cœur des débats en Provence. Nombreux sont ceux qui espèrent voir l’Olympique de Marseille passer sous le pavillon saoudien. Pourtant, Frank McCourt demeure jusqu’ici aux commandes du club. Le milliardaire américain est même décidé à maintenir la barre.

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a clarifié sa position au micro de Figaro. Il a balayé avec fermeté une possible vente OM à des investisseurs venus de l’Arabie saoudite. « Joseph et moi sommes très alignés philosophiquement. Nous ne nous voyons pas comme de simples actionnaires, mais comme des propriétaires engagés pour l’identité de nos clubs », a-t-il affirmé en compagnie de Joseph Oughourlian, président du RC Lens.

L’OM reste avant tout un projet sportif et patrimonial pour l’Américain, et non un simple actif financier à céder. Son objectif est clair : « renforcer la compétitivité du club, lui permettre de gagner des trophées et assurer sa solidité sur le long terme ».

Des investissements massifs à l’Olympique de Marseille

Frank McCourt continue de réinvestir massivement dans son club. Il l’a encore prouvé cet été, avec des arrivées marquantes comme celles de Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao ou encore Facundo Medina. Ce mercato est présenté comme une preuve de son engagement durable à Marseille.

La mise au point du Bostonien contraste fortement avec les allégations de certains journalistes, à commencer par Thibaud Vézirian. Ce dernier répète que la vente OM à un consortium saoudien serait déjà actée en coulisses. Il ne manquerait que l’officialisation. Mais à ce jour, aucune preuve concrète n’a confirmé ses propos.

Quoi qu’il en soit, Frank McCourt adresse un signal fort aux supporters et aux investisseurs étrangers. Sa volonté est de conserver le contrôle de l’OM. Reste à savoir combien de temps cette position tiendra face à la pression économique et aux ambitions de nouveaux acteurs prêts à s’imposer sur la scène européenne.