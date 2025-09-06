PSG : Un accord historique à 50M€ se précise !

Le PSG est proche de tourner définitivement une page de son histoire, dans un conflit de plus de 50 millions d’euros. Un règlement à l’amiable serait en passe d’être conclu avec Kylian Mbappé.

Un litige à 55 millions qui empoisonnait la relation PSG – Mbappé

Depuis plus d’un an, le PSG et Kylian Mbappé se déchirent autour d’un différend financier évalué à plus de 50 millions d’euros. En quittant libre Paris pour rejoindre le Real Madrid, l’international français a réclamé 55 millions d’euros correspondant à des primes et salaires impayés. Le club de la capitale, lui, assure qu’un accord oral avait été trouvé pour que le joueur renonce à une partie de ces bonus, afin d’atténuer la perte d’un transfert sans indemnité.

Cette bataille avait laissé un goût amer, qui ternit les adieux d’un joueur qui a pourtant marqué l’histoire du PSG. Mais selon les dernières informations, l’orage pourrait enfin se dissiper. Un arrangement financier se dessinerait en coulisses, offrant au Paris Saint-Germain comme à Mbappé une sortie honorable de cette impasse.

Hanouna lâche l’info : « Je crois que ça s’arrange »

C’est dans son émission Tout Beau Tout Neuf que Cyril Hanouna a lancé la bombe : « J’embrasse Kylian Mbappé. Je crois que ça s’arrange entre le PSG et Mbappé sur l’affaire. Je crois que ça s’arrange et on est heureux ». Une phrase légère, mais lourde de sens : le deal serait imminent, à hauteur de 50 millions d’euros.

Si cela venait à se confirmer, il s’agirait d’un tournant majeur. Car Mbappé, désormais joueur du Real Madrid, pourrait tourner la page d’une tension qui a trop duré avec un poids judiciaire sur les épaules. De son côté, Paris tournerait définitivement la page en refermant ce chapitre explosif avec élégance.

Mbappé libéré pour ses plus grands défis

Délesté de cette querelle, Mbappé pourra désormais se concentrer sur ses véritables batailles : s’imposer au Real Madrid, conquérir la Ligue des champions et mener les Bleus vers un nouveau sacre mondial. Dans sa quête effrénée du Ballon d’Or, chaque détail compte, et celui-ci n’était pas des moindres.

À 27 ans bientôt, le capitaine des Bleus sait que le temps file. Sa vitesse, arme fatale de son jeu, ne durera pas éternellement. Mais libéré de ce fardeau financier, il a toutes les cartes en main pour écrire les plus belles pages de son histoire sportive. Paris, lui, peut enfin respirer.