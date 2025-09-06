Stade Rennais : Un autre coup dur confirmé !

Une autre pépite du Stade Rennais a contracté une blessure pendant cette trêve internationale. Le joueur est renvoyé à Rennes.

Stade Rennais : Un autre forfait confirmé

Une mauvaise nouvelle tombe pour Kader Meïté, jeune attaquant du Stade Rennais. Il ne pourra pas disputer le prochain match de l’équipe de France espoirs. Une douleur à la cuisse gauche l’oblige à déclarer forfait. Il devait jouer lundi 8 septembre contre la Serbie, au stade du Moustoir de Lorient. Finalement, il a quitté le rassemblement et a regagné Rennes dès ce vendredi 5 septembre.

Ce coup dur n’est pas isolé. Les Bleuets, ces derniers jours, enchaînent les absences. Avant Meïté, deux autres Rennais, Jérémy Jacquet et Djaoui Cissé, avaient déjà dû renoncer. Le malheur semble s’acharner sur le contingent breton.

Âgé de seulement 17 ans, Meïté représente pourtant une des promesses offensives les plus suivies de sa génération. Son absence pèse, car le staff comptait sur sa vitesse et son instinct devant le but. Les plans de Sylvain Ripoll, le sélectionneur, s’en trouvent bouleversés.

Le programme des Bleuets, lui, reste inchangé. Le match contre le Luxembourg ayant été reporté, seule la confrontation face à la Serbie figure désormais à l’agenda immédiat. Ce sera lundi soir, à Lorient. L’équipe, amoindrie mais motivée, cherchera à confirmer sa dynamique. Les supporters, eux, attendent une réaction malgré ces forfaits répétés.