Mercato PSG : Luis Enrique attend deux supers cracks !

Le technicien du PSG, Luis Enrique a mis en attente la signature de deux cracks. Ces deux renforts pourraient débarquer à Paris lors du prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Luis Enrique mise sur les jeunes, deux dossiers gelés

Luis Enrique n’a pas voulu d’un mercato agité. Il a préféré miser sur la jeunesse et sur le centre de formation du PSG. Un choix assumé, fort, qui confirme sa confiance dans son groupe. Comme toujours, le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos a proposé une série de profils, selon Livefoot. Mais les pistes sont restées sur le bureau. L’Espagnol n’a pas rejeté les idées de son directeur sportif. Il a simplement choisi le calme.

Lire aussi : PSG : Le Paris SG fou de rage contre Didier Deschamps !

Pas de latéral droit pour épauler Hakimi. Pas non plus d’offensif polyvalent. Ces deux signatures attendront. À la place, le coach parisien veut donner du temps aux jeunes. David Boly, 16 ans, pourrait apparaître côté droit. Senny Mayulu, 17 ans, est aussi pressenti pour l’attaque. Enrique veut tester, voir, accorder une chance à ceux qui sortent du centre.

À voir

Après les 82 M€ réclamés par Iconic, John Textor et Botafogo visés par Lucas Perri »

Lire aussi : PSG : Un accord historique à 50M€ se précise !

Le mercato d’hiver servira de point de contrôle. Si la jeunesse répond présent, Paris gardera sa ligne. Sinon, les dossiers mis en attente reprendront vie. L’ogre parisien ne souffre pas pour le moment. L’équipe a bien débuté la nouvelle saison et reste sur trois victoires consécutives en Ligue 1 avant la trêve internationale.