Mercato : Le PSG laisse filer un joueur de classe mondiale !

À la recherche d’un digne successeur au Brésilien Ederson, Manchester City a recruté Gianluigi Donnarumma, poussé dehors au PSG, lors du dernier mercato estival. Une opération qui enflamme déjà les fans des Skyblues.

Mercato : Le PSG fait un cadeau en or à Manchester City

Dans les dernières heures du mercato estival, le Paris Saint-Germain a finalisé le transfert de Gianluigi Donnarumma. Faute d’accord pour prolonger son contrat, qui expirait en juin 2026, le gardien de but italien a été prié de se trouver un nouveau club, le club de la capitale ne souhaitant pas le voir partir gratuitement au terme de la saison.

Après plusieurs semaines de discussions, le PSG et Manchester City ont trouvé un terrain d’entente pour un transfert autour de 40 millions d’euros, bonus compris. Après quatre ans et un sacre historique en Ligue des Champions face à l’Inter Milan en mai dernier, Donnarumma s’est engagé avec les Citizens pour les cinq années à venir, soit jusqu’en 2030.

Donnarumma « est de classe mondiale »

Si le Paris SG peut se targuer d’avoir réussi un joli coup avec cette opération, Joe Hart, ancien portier de Manchester City, pense que Pep Guardiola a réalisé le coup de ce mercato estival en attirant l’ancien gardien de l’AC Milan.

« Il est doué avec ses pieds. Il est plus que doué. Je l’ai vu jouer sous pression et je l’ai vu jouer depuis l’âge de 16 ans. C’était un garçon capable de garder son sang-froid pour Milan, puis il est parti au Paris Saint-Germain et leur a fait remporter leur première Ligue des champions.

Je suis également un grand fan de James Trafford, je suis vraiment ravi de ce qu’il a accompli et de son retour à Manchester City. Je pense que c’est une décision très positive, mais pourquoi ne pas recruter quelqu’un comme Donnarumma qui peut vous faire gagner des matchs ? », a confié Joe Hart au micro de la BBC.

Après avoir vendu Ederson à Fenerbahçe cet été, le club anglais souhaitait se renforcer avec un joueur de classe mondiale. Pep Guardiola ne pouvait donc pas rêver mieux que l’international italien de 26 ans.

« Il est absolument gigantesque et réalise des arrêts exceptionnels au plus haut niveau. Pep Guardiola est impitoyable maintenant, il veut quelqu’un dont il sait qu’il est de classe mondiale. Trafford a du potentiel, et je pense qu’ils vont le cultiver, mais il ne tirera peut-être pas ce qu’il voulait de cette saison.

Je continue de penser qu’il peut faire carrière à Manchester City, c’est certain. J’ai regardé le PSG l’année dernière et je ne pensais pas qu’ils devaient jouer long parce que Donnarumma était dans les buts. Ils ont joué sans problème grâce à leur système et ils se sont rarement fait surprendre », a ajouté l’ex-international anglais.