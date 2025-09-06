Mercato ASSE : Une ultime tentative de l’OL repoussée

L’OL avait ciblé Lucas Stassin de l’ASSE pour remplacer Georges Mikautadze, mais la demande assez élevée des Stéphanois a refroidit les Lyonnais.

OL : Satriano et Ghezzal en renfort après le départ de Mikautadze

L’OL a pris le risque de transférer Georges Mikautadze à Villarreal, le dernier jour du mercato estival. Le club rhodanien a touché 31 millions d’euros hors bonus dans la transaction. Ce qui lui a permis de renflouer ses caisses. Cependant, il n’a pas trouvé un grand attaquant à la place du buteur géorgien à cause du timing.

L’Olympique Lyonnais s’est contenté du prêt de Martin Satriano, une cible secondaire. En plus de l’avant-centre du RC Lens, Lyon a recruté Rachid Ghezzal. L’ailier de 33 ans s’est engagé librement avec son club formateur, vendredi, pour une saison.

Mercato : L’ASSE refroidit l’OL pour Lucas Stassin

Toutefois, c’est bien Lucas Stassin qui était la priorité de l’OL pour remplacer Georges Mikautadze. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants de Lyon ont tenté de recruter le buteur de l’ASSE dans les derniers instants du mercato, mais Kilmer Sports Ventures a monté les enchères.

Le groupe canadien aurait exigé 30 M€ à Michele Kang. Ce tarif, qui correspond à trois fois le prix auquel l’avant-centre belge a été recruté, a évidemment refroidit la nouvelle patronne de l’Olympique Lyonnais. En effet, l’AS Saint-Etienne a décidé de conserver Lucas Stassin en Ligue 2, résistant ainsi à toutes les propositions, dont celle de Lyon.