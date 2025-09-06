Equipe de France : Tchouameni comme un patron

Titulaire avec l’ Equipe de France contre l’Ukraine (2-0), en qualification du Mondial 2026, Aurélien Tchouameni devient le vrai patron des Bleus au milieu grâce à son profil polyvalent.

Équipe de France : Aurélien Tchouameni monte en puissance

Baladé entre le poste de milieu défensif et celui de défenseur central au Real Madrid, la saison dernière, Aurélien Tchouameni semble retrouver plus de sérénité cette saison. Il a confirmé sa montée en puissance avec l’Équipe de France, vendredi face l’Ukraine, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Positionné en sentinelle devant la défense, le milieu de terrain des Bleus a rendu une copie propre.

Ses statistiques sont au vert, notamment avec 64/67 passes réussies et 7/9 duels gagnés. En plus d’être solide défensivement (6 tacles réussis), et efficace à la récupération, le Madrilène a également mis ses qualités offensives au service du collectif. Comme le témoigne sa passe décisive pour Kylian Mbappé sur le deuxième but de l’Équipe de France.

Deschamps apprécie la prestation du Madrilène

« La doublette Manu Koné-Aurélien Tchouaméni a très bien fonctionné. Cela nous a permis d’avoir un bon équilibre défensif », a apprécié Didier Deschamps après la victoire de son équipe. Le Français de 25 ans est bien parti pour être la pièce maîtresse de l’entrejeu des Tricolores. Il se félicite d’ailleurs de sa prestation canon face aux Ukrainiens.

« C’était important de ne pas prendre de but. […]. On avait à cœur de bien commencer cette campagne. On a que six matchs à disputer, il fallait se mettre dedans dès le début », a-t-il déclaré. Néanmoins, Aurélien Tchouameni devra confirmer les attentes du sélectionneur, mardi face à l’Islande, lors de la 2e journée des qualifications du Mondial.