ALERTE : Le PSG fixé sur l’indisponibilité d’Ousmane Dembélé

Touché à la cuisse avec l’équipe de France, vendredi soir contre l’Ukraine, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, a passé une série d’examens et le verdict est tombé ce samedi après-midi.

Ousmane Dembélé forfait pour six semaines

Ousmane Dembélé a dû sortir lors du match contre l’Ukraine ce vendredi soir (éliminatoires de la Coupe du Monde 2026) alors qu’il était entré à la pause à la place de Désiré Doué. La faute à un souci à l’ischio-jambiers droit. Il a ensuite passé des examens et le verdict a été donné ce samedi.

Lisez aussi : PSG : Ousmane Dembélé lâche un indice pour le Ballon d’Or !

À voir

ASSE : Montée en L1, les adversaires de Saint-Etienne connus

Déjà victime d’une alerte aux ischios-jambiers contre Toulouse (6-3) la semaine dernière en Ligue 1, l’attaquant de 28 ans a souffert d’une blessure musculaire, à l’autre cuisse lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Selon les informations de RMC Sport, les examens passés n’annoncent rien de rassurant pour le Paris SG, puisque Dembélé devrait manquer jusqu’à six semaines de compétitions.

L’ancien milieu offensif du FC Barcelone est donc d’ores et déjà forfait pour la réception du RC Lens, où il devait fêter son 100e match sous les couleurs rouge et bleu, la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame, ainsi que pour le déplacement au Vélodrome face à l’OM.

🚨🔴🔵 Gros coup dur pour le PSG. Ousmane Dembélé va manquer le 1er match de Ligue des champions contre l’Atalanta et le choc face l’OM en Ligue 1.



❗️La durée d’indisponibilité d’Ousmane Dembélé est estimée à environ 6 semaines. Désiré Doué est d’ores et déjà forfait contre… pic.twitter.com/B2vUwnGwhK — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 6, 2025

De son côté, le quotidien Le Parisien ajoute que Désiré Doué, qui est sorti du terrain face à l’Ukraine va, lui aussi, rater entre trois et quatre semaines de compétition. Doué devrait donc rater le Classique le dimanche 17 septembre. L’ancien milieu offensif du Stade Rennais est également incertain pour le choc du 1er octobre prochain contre le Barça.

Lisez aussi : PSG : Ousmane Dembélé, le verdit fait plaisir aux Bleus

À voir

Equipe de France : Tchouameni comme un patron

Victime d’une chute à vélo et touché par une fracture de la clavicule, Luis Enrique va devoir composer sans Dembélé et Doué et trouver une formule pour aligner des équipes compétitives durant les prochaines semaines.