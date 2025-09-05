PSG : Ousmane Dembélé, le verdit fait plaisir aux Bleus

L’équipe de France est soulagée pour Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG a participé à l’entraîneur collectif à la veille du contre l’Ukraine,

Ousmane Dembélé finalement apte contre l’Ukraine ?

Le doute se dissipe sur la participation d’Ousmane Dembélé. Le principal atout offensif du Paris Saint-Germain était ménagé durant cette trêve internationale. La raison ? Une gêne musculaire contractée lors du dernier match du PSG. Mais une bonne nouvelle vient rassurer les supporters.

Didier Deschamps l’avait annoncé, c’est désormais accompli ! Ousmane Dembélé a précis part à l’entraînement de ce jeudi soir. Son retour intervient 24 heures avant le match France-Ukraine en qualification pour la Coupe du Monde 2026. L’Equipe confirme cette information. Ce retour de Dembélé est un signal positif pour les Tricolore.

La présence de Dembouz sur le terrain vendredi soir n’est pas encore garantie. Même si le sélectionneur tricolore reste optimiste. La composition de Didier Deschamps pour cette première étape vers la qualification au Mondial 2026 sera scrutée de très près. L’attaquant du PSG sera-t-il aligné ? Les coéquipiers de Kylian Mbappé aborde en tout cas cette rencontre avec confiance.