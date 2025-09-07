Mercato ASSE : Une recrue surprise bientôt à Saint-Étienne ?

Le mercato estival a fermé ses portes, mais l’ASSE pourrait ne pas avoir dit son dernier mot. Alors que certains supporters rêvent d’un joker, la direction préfère miser sur la stabilité et la jeunesse.

Mercato ASSE : L’AS Saint-Etienne va-t-elle prendre un joker ?

Le départ de Benjamin Bouchouari pour 4 millions d’euros a marqué la fin d’un mercato estival agité dans le Forez. Une opération financièrement réussie, qui permet aux Verts de respirer un peu, mais qui fragilise un entrejeu déjà sous tension. Car si l’attaque et la défense paraissent armées, le milieu reste une zone sensible.

Aimen Moueffek, en forme mais fragile, Florian Tardieu, pilier d’expérience, et Mahmoud Jaber, déjà indispensable, ne suffisent pas à rassurer sur la profondeur du banc. Et le cas Pierre Ekwah, en conflit ouvert avec le club, ajoute une dose d’incertitude dont les Verts se passeraient bien.

Mercato ASSE : jeunesse au pouvoir

Pour combler les manques, Eirik Horneland devra se tourner vers les jeunes pousses. Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali et Igor Miladinovic, encore tendres pour la Ligue 2, devront apprendre vite. Une responsabilité lourde, mais aussi une opportunité de s’affirmer dans un club qui a toujours su valoriser ses talents maison.

Pas de joker à l’horizon donc, malgré quelques rumeurs (dont celle d’un certain Bardeli). La direction préfère attendre janvier pour réévaluer la situation. En attendant, la philosophie est claire : stabilité, patience et confiance aux forces en place.

Clermont comme premier révélateur

Le premier test de ce choix stratégique arrive dès samedi face à Clermont. Ce sera l’occasion de jauger la capacité du milieu à tenir sur la durée. Si certains supporters restent inquiets, d’autres voient dans ce pari un retour aux racines du club : l’audace et la formation. Un pari risqué, certes, mais qui pourrait bien façonner l’avenir des Verts.