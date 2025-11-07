PSG : La sortie crue de Toni Kroos sur la blessure d’Hakimi

Alors qu’Achraf Hakimi pourrait manquer jusqu’à huit semaines de compétitions, Toni Kroos pense que le tacle par derrière de Luis Diaz, lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich, n’avait rien de méchant.

Toni Kroos conteste le carton rouge de Luis Diaz

C’est en larmes et soutenu par le staff du PSG qu’Achraf Hakimi a quitté la pelouse du Parc des Princes, mardi soir, à la suite d’un violent tacle de Luis Diaz, exclu malgré les protestations des joueurs du Bayern Munich. L’attaquant colombien Diaz, auteur des deux buts bavarois en première mi-temps, a reçu un carton rouge direct après intervention de la VAR pour un tacle sur le latéral droit parisien.

Initialement, l’ancien joueur de Liverpool a été averti d’un simple carton jaune, mais l’arbitre Maurizio Mariani est revenu sur sa décision après avoir visionné l’action, invoquant une force excessive et un danger pour l’adversaire. Achraf Hakimi, qui a quitté le terrain souffrant et en larmes, a par la suite reçu un diagnostic de déchirure de la syndesmose et de lésion du ligament deltoïde, ce qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant environ huit semaines.

Pour autant, Toni Kroos estime que le violent tacle de Luis Diaz sur le défenseur du Paris SG n’aurait pas dû être sanctionné d’un carton rouge. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid et du Bayern Munich soutient même que la faute de l’international colombien n’était pas intentionnelle.

« Selon moi, c’est clair, ça ne méritait pas rouge », a commenté Toni Kroos, convaincu que l’arbitre « a laissé la blessure d’Hakimi influencer son appréciation de l’action. » Pour l’homme de 35 ans, le tacle de Luis Diaz est « dur », mais « pas intentionnel. » Dans des propos rapportés par Marca, Kroos estime notamment que « si Achraf s’était relevé après le contact, personne n’aurait revu l’action. Dans ce genre de situation, l’arbitre doit juger l’action elle-même, et non ses conséquences. »

Toni Kroos a également parlé du rôle de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), suggérant que les ralentis pouvaient déformer la réalité. De son côté, l’international marocain de 26 ans, victime d’une grosse entorse, sera éloigné des terrains entre six et huit semaines.

Le protégé de Luis Enrique ne devrait donc pas rejouer en 2025 avec le PSG. Reste maintenant à voir si le natif de Madrid sera suffisamment remis à temps pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations à domicile du 21 décembre 2025 au 18 février 2026.

