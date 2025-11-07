Coup de tonnerre ! Kylian Mbappé réclame 264M€ au Paris SG

Kylian Mbappé et son ancien club, le PSG, ont rendez-vous aux prud’hommes de Paris dans le cadre du litige financier qui oppose les deux parties. Explications.

Kylian Mbappé et le PSG attendus devant les Prud’hommes

D’après les informations par l’AFP, Kylian Mbappé et son ancien club, le Paris Saint-Germain, sont convoqués le 17 novembre pour une audience aux prud’hommes de Paris dans le cadre d’un des volets du contentieux qui les oppose. Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu « demande la requalification de son CDD en CDI », a confié cette source judiciaire à l’agence française.

Lisez aussi : Real Madrid : Une décision tombe pour Kylian Mbappé

À voir

Mercato PSG : La décision est prise ! Trois renforts arrivent

Adrien Rabiot avait procédé de la même manière après avoir été écarté du groupe du PSG durant la saison 2018-2019. L’actuel milieu de terrain de l’AC Milan avait obtenu gain de cause, ce qui avait forcé le PSG à lui verser la somme de 1,3 million d’euros, dont une indemnité de requalification de 341.000 euros. Des chiffres qui paraissent ridicules à côté de ce que réclame Kylian Mbappé.

Mbappé réclame une fortune à Nasser Al-Khelaïfi

En effet, Kylian Mbappé exige que le PSG lui verse la somme de 264 millions d’euros. Un montant totalement démentiel fixé en application de son contrat de travail, en comptant les dommages et intérêts, les congés payés et les droits d’un salarié lambda.

Le capitaine de l’équipe de France et les représentants du PSG sont convoqués, lundi 17 novembre à 13 heures, pour une audience aux prud’hommes de Paris. Par cette plainte, Kylian Mbappé voulait dénoncer notamment son placement à l’été 2023 dans le « loft » du PSG.

Cette pratique, récurrente dans les clubs de football, consiste à mettre des joueurs à l’écart de l’effectif et fait déjà l’objet de plusieurs enquêtes à Paris. La décision finale ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois.

Lire aussi sur Kylian Mbappé

PSG : Kylian Mbappé se justifie pour sa célébration à Lille

À voir

OM en crise : l’erreur de casting qui fait polémique

INFO : Kylian Mbappé renoue le contact avec le PSG à Lille !

L’hallucinante réaction de Kylian Mbappé après Barça – PSG !