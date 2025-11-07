ASSE : Duffus répond cash sur sa rivalité avec Stassin

À l’ASSE, la concurrence fait rage en attaque entre Joshua Duffus et Lucas Stassin. À l’heure où les Verts cherchent à se relever, l’Anglais a livré une réponse franche qui pourrait bien redistribuer les cartes.

ASSE : Joshua Duffus lucide sur sa concurrence avec Lucas Stassin

Depuis plusieurs semaines, un débat anime les supporters de l’ASSE : Stassin ou Duffus titulaire en pointe ? L’un a été annoncé comme « la star offensive », l’autre s’impose progressivement par son impact et sa fraîcheur. Interrogé avant le déplacement à Troyes, Duffus n’a pas esquivé la question, au contraire, il l’a embrassée avec maturité et ambition.

Lire aussi : ASSE : La recrue Duffus implore la patience des supporters

À voir

OM en crise : l’erreur de casting qui fait polémique

« La concurrence ? Elle est forte mais c’est quelque chose qui me motive », a lancé l’attaquant anglais, le regard déterminé. À seulement 19 ans, le joueur semble déjà comprendre les exigences du haut niveau : travailler, patienter, frapper au bon moment.

“Je suis heureux, tant que l’équipe gagne”

Pas d’ego surdimensionné, pas de phrases toutes faites. Duffus sait où il met les pieds : la Ligue 2 est un championnat âpre, exigeant, et il veut s’y faire une place. « Il faut savoir montrer de la patience dans ces moments-là. Je suis un joueur qui dispute ma première saison chez les professionnels. Faire partie de cet effectif me rend heureux, tant que l’équipe gagne je suis satisfait », confie-t-il.

L’Anglais garde en tête les mots de son coach : « Le coach m’a dit d’être patient et que j’aurais l’occasion de saisir ma chance. Et puis je découvre la L2, c’est un bon championnat avec de belles équipes ». À Troyes, il pourrait bien transformer la patience en déclic. Les défenses sont prévenues.

Lire aussi l’ASSE :

ASSE en crise : Horneland désigne le vrai responsable

ESTAC : L’ASSE peut-elle profiter de l’absence de Bentayeb ?

À voir

Coup de tonnerre ! Kylian Mbappé réclame 264M€ au Paris SG

Mercato ASSE : Horneland répond à la rumeur sur son avenir