Barça Mercato : Dembélé blessé, un coup dur pour son avenir

Publié par Timothy le 22 juin 2021 à 11:30

La blessure d’Ousmane Dembélé lors de la confrontation entre l'équipe de France et la Hongrie à l'Euro 2020, samedi dernier, devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. À un an de la fin de son contrat qui le lie au FC Barcelone, ce nouveau pépin physique tombe mal pour l'avenir de l'attaquant tricolore.

La mauvaise nouvelle est tombée hier. Ousmane Dembélé a officiellement quitté l'Euro 2020 et le rassemblement des Bleus. L'international français souffre d’une lésion à un tendon du biceps fémoral droit. Samedi, à l'occasion du deuxième match des Bleus contre la Hongrie, l'attaquant, remplaçant d'Adrien Rabiot, a pris un "coup sur le tendon d'un genou", indiquait Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, en après-match.

Dembélé : Absent des terrains pendant plusieurs mois

Son absence a dans un premier temps été estimée en jours, puis en semaines. Finalement, il ne devrait pas retrouver les terrains pendant plusieurs mois. Il a pris la direction de Barcelone où les médecins du club vont déterminer le protocole à appliquer. D'après des éléments du Parisien, sa blessure entraînerait une absence de minimum deux mois. De son côté, la presse catalane est encore moins optimiste. Selon Radio Catalunya, Ousmane Dembélé devrait être éloigné des terrains au moins pendant trois mois et ne sera pas de retour d'ici la fin septembre.

Recruté en 2017 au Borussia Dortmund contre la somme conséquente de 105 millions d’euros (plus 40 millions d’euros de bonus), Dembélé vit une nouvelle phase difficile après avoir accumulé environ onze blessures en quatre ans et plus d’un an d’absence cumulée.

Une blessure qui jette le doute sur son avenir

Et cette nouvelle blessure tombe à un moment crucial pour Ousmane Dembélé, lui qui ne dispose plus que d'un an de contrat avec le Barça (jusqu'en juin 2022). Plusieurs clubs se sont d'ailleurs déjà positionnés pour le recruter. C'est le cas du PSG, de Manchester United, de Manchester City et de la Juventus. Si ces dernières semaines, l'attaquant avait une préférence pour changer d'air, Mundo Deportivo révèle que la tendance aurait basculé de camp juste avant le début de l'Euro.

Après échanges, les deux parties privilégieraient la signature d’un nouveau contrat au FC Barcelone. Selon les dires de RMC Sport, le club aurait adressé un ultimatum au joueur : s’il ne prolonge pas, il ne jouera pas la saison prochaine. Une chose est sûre, touché par la crise financière, le Barça ne lui proposera pas d'augmentation salariale significative.