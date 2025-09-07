Après le PSG et l’OM, une mauvaise nouvelle tombe à l’OL !

Décidément, cette trêve internationale est dommageable pour certains clubs de Ligue 1. Après le PSG et l’OM, c’est au tour de l’OL d’enregistrer sa mauvaise nouvelle concernant un membre de son effectif.

Après Dembélé, Doué et Weah, un cadre de l’OL se blesse en sélection

Dans un communiqué officiel, le Paris Saint-Germain a confirmé ce dimanche les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Ukraine, vendredi soir, en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

« Sorti sur blessure lors du match Ukraine – France vendredi, Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à environ six semaines. Également touché lors de cette rencontre, Désiré Doué souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines », écrit le PSG sur son site internet.

Titulaire contre la Corée du Sud, Timothy Weah est sorti sur blessure la nuit dernière lors de la défaite des États-Unis (0-2). L’Olympique de Marseille attend les examens complémentaires pour être fixé sur la blessure et l’indisponibilité de son attaquant de 25 ans. Après avoir ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse, l’ancien joueur de la Juventus Turin risque une blessure musculaire qui pourrait l’écarter des terrains durant plusieurs semaines.

Et un troisième club de Ligue 1 vient de s’ajouter à la liste des clubs punis par cette trêve internationale. En effet, samedi soir, la Fédération sénégalaise de football a annoncé le forfait de Moussa Niakhaté pour le choc contre la République démocratique du Congo mardi. Le joueur de l’OL est touché au genou droit.

La FSF informe que Moussa Niakhaté, blessé au genou lors du match contre le Soudan, a passé une IRM ce samedi qui a confirmé son indisponibilité. Il est donc forfait pour le match contre la RD Congo, mardi. Prompt rétablissement Moussa. 🙏 https://t.co/6ZO6ni50UI pic.twitter.com/n5Pm2Os4r9 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) September 6, 2025

Remplacé à l’heure de jeu, le défenseur central de 29 ans ne pourra donc pas disputer le prochain match des Lions de l’Atlas. Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise précise que « l’IRM a révélé que le joueur n’est pas apte à poursuivre le rassemblement », sans toutefois détailler la nature exacte de la blessure ni sa durée d’indisponibilité.

Cette absence tombe mal pour l’Olympique Lyonnais, qui devra composer sans l’un de ses titulaires défensifs. Son indisponibilité pourrait pousser l’entraîneur Paulo Fonseca à revoir sa composition si l’absence de Niakhaté pour aller à Rennes se confirmait ces prochains jours.