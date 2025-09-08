Polémique : Didier Deschamps répond au communiqué du PSG !

Dans un communiqué ferme, le PSG a dénoncé la gestion sportive catastrophique de ses joueurs Ousmane Dembélé et Désiré Doué en équipe de France. Pointé du doigt, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a tenu à se défendre.

Le PSG en colère après les blessures de Doué et Dembélé

Le verdict est sans appel pour les deux attaquants du Paris Saint-Germain convoqués avec l’équipe de France durant cette trêve internationale. Désiré Doué va être absent quatre semaines et Ousmane Dembélé va manquer jusqu’à six semaines de compétition après sa blessure à la cuisse contre l’Ukraine. Pour la direction du club de la capitale, le coupable est tout trouvé : Didier Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus n’a absolument pas préservé les deux joueurs, malgré plusieurs alertes et les demandes du PSG de les ménager. Et même si les deux protégés de Luis Enrique ont quitté le rassemblement de l’équipe de France après leurs blessures, le PSG s’est montré remonté face à cette situation.

À voir

PSG : La décision tombe pour Bradley Barcola !

Lisez aussi : PSG : Le Paris SG fou de rage contre Didier Deschamps !

Le club évoque des « faits graves et évitables » et réclame la mise en place d’un nouveau protocole médical avec la FFF, afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent. » Alors que la tension entre la FFF et le PSG s’accentue sur la coordination médicale et la communication concernant l’état des joueurs internationaux, Didier Deschamps est sorti du silence pour commenter le communiqué des Rouge et Bleu.

La mise au point de Didier Deschamps

« Le Paris Saint-Germain, qui suit médicalement ses joueurs tout au long de l’année et dispose d’informations précises et circonstanciées, avait transmis à la Fédération des éléments médicaux concrets, avant même le début du rassemblement de l’équipe de France, sur la charge de travail supportable et les risques de blessures de ses joueurs », peut-on lire dans le communiqué du club parisien.

Lisez aussi : Équipe de France : Accusé par le PSG, Deschamps répond cash

À voir

ASSE Mercato : La double bonne opération de Saint-Etienne

Invité de l’émission dominicale Téléfoot, Didier Deschamps, ne souhaitant pas alimenter la polémique avec un Paris SG déjà en colère et privé de ses deux attaquants vedettes pour plusieurs semaines, a toutefois tenu à faire une mise au point.

« Ce rapport, on l’a toujours eu avec tous les clubs, évidemment qu’on a conscience de la situation des joueurs, quand nous recevons les informations. Certains clubs les donnent plus ou moins. On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme », a confié le technicien français.

Lisez aussi : OL : Équipe de France, Cherki reçoit un message fort de Deschamps

À voir

OM : Longoria perd patience, un indésirable mis dehors !

Concernant la colère des dirigeants parisiens, le Champion du Monde 1998 avoue : « je la comprends. À leur place, j’aurais le même ressenti. Je ne suis pas là pour prendre des risques. À partir du moment où le joueur est sur le terrain, le risque zéro n’existe pas. Prenons un exemple: Cherki et Saliba sont blessés, c’est acté, ils ne sont pas venus. »