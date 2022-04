PSG Mercato : Énorme rétropédalage dans le dossier Tchouaméni

Publié par Timothée Jean le 28 avril 2022 à 23:26

PSG Mercato : Aurélien Tchouaméni, convoité par le Real Madrid, pourrait finalement rejoindre le Paris Saint-Germain dès cet été.

PSG Mercato : Le Real Madrid en rétropédalage pour Tchouaméni

Il attise la convoitise de plusieurs cadors européens. Et pour cause, Aurélien Tchouaméni s'est imposé à l’AS Monaco avec une facilité déconcertante et une progression déroutante. Devenu un véritable taulier de l’entrejeu monégasque à 22 ans, l’international tricolore rayonne par sa qualité technique et son calme. Forcément, un tel potentiel séduit. Désireux de rajeunir son milieu de terrain vieillissant, le Real Madrid s’est rapidement positionné sur ce dossier. Le géant madrilène envisagerait de sortir le chéquier pour sa signature dès cet été. Un montant de plus 60 millions d’euros est évoqué. Mais le club madrilène s’est finalement ravisé.

Sergio Santos, journaliste du quotidien Dario AS, explique en effet que le Real Madrid hésite à présent à mettre autant d'argent sur ce dossier pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce qu’Aurélien Tchouaméni ne resterait pas la priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival. Ensuite, les Merengues estimeraient que son prix de vente serait « trop élevé ». Même si la direction madrilène est intéressée par son profil, elle ne compte pas dépenser autant d'argent pour son transfert. Cette hésitation du géant espagnol pourrait alors faire les affaires d’un autre prétendant, le Paris Saint-Germain.

Le PSG face à une rude concurrence pour Tchouaméni

Réputés pour leur prospérité financière, les hauts dirigeants qataris du PSG ne devraient pas avoir de difficultés à répondre favorablement aux exigences financières de l’AS Monaco. Ce fut déjà le cas pour Kylian Mbappé. Les Parisiens n’ont pas hésité à payer le prix fort pour sa signature. Ils comptent donc récidiver cet été, mais la concurrence sera féroce pour Tchouaméni. Outre le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Chelsea, Liverpool s’est invité dans la bataille pour la signature du crack monégasque. Selon The Times, les Reds seraient même prêts à formuler une offre intéressante en vue de tuer la concurrence dans ce dossier. Reste à savoir si cela sera suffisant pour rafler la mise dans ce dossier.