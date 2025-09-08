Rudi Garcia, le double défi relevé avec les Diables Rouges

Rudi Garcia a maqué des points lors des deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Diables Rouges ont pris 6 points, mais leur sélectionneur a notamment impressionné par son management.

Rudi Garcia a séduit par sa maîtrise parfaite du management

L’équipe de Rudi Garcia, nouveau sélectionneur de Belgique, a remporté ses deux derniers matchs par une large victoire (6-0). Il savoure ces deux succès éclatants qui positionnent les Diables Rouges à la deuxième place au classement de leur groupe (J), dans les éliminatoires du Mondial 2026.

Lisez aussi : ASSE : Rudi Garcia démonte Stassin et les Verts

À voir

INFO : Ousmane Blessé, le PSG attaque la FFF devant la FIFA

Cependant, le technicien français a relevé un défi en dehors des points pris contre le Liechtenstein (jeudi) et le Kazakhstan (dimanche) : celui du management. « Contre le Liechtenstein et le Kazakhstan, on ne s’attendait à rien d’autre que les six points. On a eu droit à un peu plus que ça », a souligné le journaliste Benjamin Deceuninck, dans son édito pour Rtbf.

Lisez aussi : Mercato OL : Rudi Garcia, la raison secrète de son limogeage

Rudi Garcia a en effet mis en place un vrai management pour arriver à ces deux vicoires, en l’absence de la star Romelu Lukaku. « Lors de sa fenêtre internationale, la plus « facile » sur papier, le sélectionneur français des Belges en a profité pour montrer qu’il maîtrisait parfaitement le management quand tout va bien. Et ça ne peut pas faire de tort à ce groupe qui grandit », note le confrère.

Tielemans capitaine : « Cette décision semble une victoire supplémentaire pour Garcia »

C’est précisément le brassard de capitaine confié à Youri Tielemans, en l’absence de Romelu Lukaku, qui a marqué Benjamin Deceuninck. « On savait Garcia fin communicant, il a démontré cette semaine toute son expérience de management. La première décision forte de ce rassemblement est venue avant le double (6-0) : Youri Tielemans devient le capitaine fixe des Diables. Une décision qui ne vexe aucun des cadors de « l’ancienne » génération, qui restent tous sur un pied d’éga (d’égo ?)-lité. Cette décision semble clairement être une victoire supplémentaire pour Garcia », a-t-il expliqué.

À voir

Mercato : L’OM prévoit déjà l’arrivée d’une star en 2026

Lisez aussi : OL : Mercato Stade Rennais : Coup de froid sur la piste Rudi Garcia

Pour rappel, Rudi Garcia a été nommé sélectionneur de la Belgique le 24 janvier 2025. Il avait dirigé 2 matchs à l’entame des qualifications pour la Coupe du monde 2025. Un nul contre La Macédoine du Nord (1-1) et une victoire sur le Pays de Galles (4-3). Lors de ses débuts, l’ancien coach de Marseille et de Lyon avait éliminé l’Ukraine aux play-off de la Ligue des Nations (1-3 et 3-0) en mars 2025.