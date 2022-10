OM : Igor Tudor confronté à un souci en attaque avant Francfort

Publié par Timothée Jean le 24 octobre 2022 à 18:04

Alors que l’ OM s’apprête à retrouver Francfort en Ligue des Champions, Igor Tudor est confronté à un souci qu’il faudra rapidement corriger.

OM : Igor Tudor avec une attaque défaillante

Auteur d’un début de saison intéressant, l’Olympique de Marseille semble actuellement en panne sèche. Victorieux à deux reprises face au Sporting (4-1, 0-2), les Phocéens ne sont pas parvenus à prolonger l’été indien et semblent rentrer dans le rang. Pour l’heure, rien n’est encore compromis en Ligue des Champions avant d’affronter l’Eintracht Francfort ce mercredi soir à 21h au Deutsche Bank Park. Mais la défaite surprenante face au RC Lens (0-1) cette semaine a démontré que l' OM était encore loin de son plein potentiel.

Battus par une solide équipe lensoise, les Marseillais ont chuté à la 5e place de Ligue 1 après 12 journées. Dans ces conditions, forcément, les regards se tournent vers Igor Tudor qui a bénéficié d’un mercato ambitieux cet été, avec l’arrivée de douze renforts de taille. Si dans le jeu, l’ OM se montre séduisant, force est de constater que l’efficacité demeure l’un des gros points noirs de l’effectif marseillais.

Auteur d’un début de saison tonitruant, Alexis Sanchez semble désormais en baisse de régime, à l’instar de son équipe. L’attaquant chilien a du mal à trouver le chemin des filets et peine à faire briller son équipe ces dernières semaines. Et pour bon nombre d’observateurs, son repositionnement à la pointe de l’attaquant marseillais y est pour beaucoup. C’est du moins ce qu’explique Luc Sonor. L’ancien attaquant de l’AS Monaco, reconverti en consultant sur Europe 1, estime que le Chilien serait beaucoup plus en valeur dans un système à deux attaquants ou en soutien d’un avant-centre.

« Ce n'est pas seulement un buteur qu'il faut à Marseille. Il faut des gens autour de cette surface de réparation qui puissent avoir suffisamment de talent pour exploiter les occasions », a-t-il déploré, pointant ainsi le manque de réalisme des Olympiens.

Luis Saurez, un boulet à 10 M€ pour Marseille

Mis à part Alexis Sanchez qui semble accuser le coup ces dernières semaines, certains éléments de l’ OM ont encore du mal à trouver leur place. L’exemple le plus significatif demeure le cas Luis Suarez. Recruté contre un chèque de 10 millions d’euros cet été, le buteur colombien ne se montre pas à la hauteur de cet investissement. Si son temps d’adaptation est évoqué pour expliquer ce démarrage décevant, la recrue marseillaise peine à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Au point où il a vu son coéquipier Bamba Dieng, poussé vers la sortie cet été, lui passer devant dans la hiérarchie des attaquants de l'Olympique de Marseille.

L’ancien avant-centre de Grenade traverse désormais les rencontres comme une ombre scotchée sur le banc de touche marseillais. La question qui se pose ainsi est de savoir : est-il difficile de s’adapter aux efforts réclamés par Igor Tudor ? Pour l'heure, l’entraîneur phocéen devra rapidement corriger cette inefficacité des Phocéens en vue d’un meilleur rendement pour la suite de l'exercice en cours. L'un des gros chantiers d'Igor Tudor sera donc d'arriver à régler cette défaillance offensive, tout en restant très solide en défense.

Igor Tudor innovera-t-il en attaque contre Francfort ?

Pour le déplacement face à l’Eintracht Francfort, Igor Tudor devra sans doute maintenir son animation offensive avec un Alexis Sanchez en pointe et le tandem Guendouzi-Harit en soutien. À moins que l’entraîneur décide de faire souffler certains membres de son attaque. Igor Tudor en est capable, il a déjà effectué un coaching surprenant lors du match aller perdu face à Francfort, où le trio Payet-Sanchez-Gerson avait été très décevant.

Quoi qu’il en soit, les Marseillais devront se montrer très efficaces face à l’écurie allemande dans l’optique de remporter les trois points lors de cette 5e journée de Ligue des Champions. D'autant plus que l’ OM peut déjà se qualifier pour les 8es de finale de C1 en cas de victoire en Allemagne et un succès de Tottenham face au Sporting mercredi prochain. Cette rencontre européenne s'annonce décisive.