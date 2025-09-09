Coup de tonnerre en Espagne : Départ surprise au Real Madrid

Alors que le mercato estival reste encore ouvert dans certains pays européens, le Real Madrid pourrait se séparer de l’une des révélations de la saison dernière en Liga. Explications.

Mercato Real Madrid : Alonso pousse un défenseur vers la sortie

Dans les jours à venir, le Real Madrid pourrait enregistrer un départ totalement inattendu dans ses rangs. En effet, selon les informations du site Fichajes, Raul Asencio pourrait quitter le club madrilène. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2031, le défenseur central de 22 ans ne semble pas faire partie des plans de Xabi Alonso qui ne l’a pas utilisé depuis le début de la saison.

Lisez aussi : Mercato PSG : Le Paris SG et deux cadors anglais s’arrachent un crack !

À voir

OM : Dans la tourmente, Balerdi reçoit un soutien XXL !

Encore considéré il y a quelques mois comme la nouvelle pépite de la défense madrilène, le jeune international espagnol traverse aujourd’hui une période trouble, marquée par une perte de confiance sportive et une affaire judiciaire toujours en cours. Son style de jeu, comparé à celui de Sergio Ramos, a séduit autant par sa puissance que par sa maturité balle au pied.

Sa première convocation avec la sélection espagnole en mars dernier pour la Ligue des Nations laissait alors entrevoir un avenir radieux, aussi bien en club qu’en sélection. Cependant, l’arrivée de Dean Huijsen et le retour de blessure d’Eder Militao ont réduit ses perspectives de temps de jeu sous le nouvel entraîneur du Real Madrid, ce qui rend un départ plausible dans les derniers jours du marché.

Lisez aussi : Mercato PSG : Le Paris SG provoque la colère du Real Madrid !

À voir

Mercato OL : Un autre départ annoncé à Lyon après Patouillet

D’après les informations du journal AS, le défenseur central des Merengues serait courtisé par le Besiktas, qui espère profiter de la fenêtre encore ouverte en Turquie pour le recruter. Jamais utilisé cette saison par Xabi Alonso, le natif de Las Palmas pourrait répondre favorablement à cet intérêt du club turc, qui aurait d’ores et déjà entamé des discussions avec son entourage. Affaire à suivre…