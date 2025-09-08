Mercato : Le Barça prépare un transfert surprise au PSG !

Alors que le mercato estival s’est refermé il y a sept jours, plusieurs clubs planifient déjà leurs stratégies pour les prochains marchés des transferts. C’est le cas du Barça qui lorgnerait un joueur du PSG. Explications.

Mercato : Le Barça surveille un défenseur du PSG

Après le récent départ d’Inigo Martinez à Al-Nassr, en Arabie Saoudite, le FC Barcelone planifie déjà le recrutement d’un nouveau défenseur central lors du prochain mercato hivernal. Déçu de la perte de l’expérimenté international espagnol, Hansi Flick, l’entraîneur barcelonais, met la pression à sa direction pour voir débarquer un nouveau joueur défensif dans les mois à venir.

Surtout qu’Éric Garcia (24 ans) et Andreas Christensen (29 ans) verront leurs accords expirer simultanément en juin prochain, créant ainsi un vide potentiel dans l’effectif. Cette situation pousse donc le Barça à anticiper ses besoins futurs dans ce secteur stratégique.

Dans cette optique, Deco, le directeur sportif barcelonais, travaillerait d’ores et déjà en coulisses en prenant contact avec l’entourage de plusieurs joueurs pour évaluer les possibilités du marché en janvier. Ainsi, le journal espagnol Mundo Deportivo croit savoir que Lucas Beraldo, le défenseur central du PSG, ferait partie des plans de Deco.

Lucas Beraldo prêt à changer d’air en janvier ?

Désireux d’obtenir plus de temps de jeu en vue de la prochaine Coupe du Monde 2026, Lucas Beraldo a souhaité quitter les rangs du PSG lors du dernier mercato estival. Retenu par Luis Enrique, l’international brésilien pourrait bien rééditer son désir de changer d’air si sa situation ne s’améliore pas d’ici la prochaine fenêtre de recrutement de janvier.

Ce qui semble plus probable, le Paris SG ayant investi 66 millions d’euros cet été pour faire venir Ilya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. D’ailleurs, Mundo Deportivo annonce déjà que le Barça a reçu une note assurant que Lucas Beraldo sera disponible durant l’hiver.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain, le joueur de 21 ans est évalué à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Pour autant, l’ancien joueur de Sao Paulo n’est pas la seule cible de Deco, qui aurait aussi coché les noms de Gonçalo Inácio (Sporting Portugal), Murillo (Nottingham), Luis Benedetti (Palmeiras) et Marc Guéhi (Crystal Palace). Affaire à suivre…