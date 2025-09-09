Mercato PSG : Luis Enrique déniche une pépite de 18 ans !

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Une pépite du PSG va profiter des blessures de certains cadres pour découvrir l’équipe première.

Mercato PSG : Luis Enrique prêt à lancer le jeune Ndjantou

Deux blessures, un casse-tête. Désiré Doué (mollet) et Ousmane Dembélé (cuisse) ont contracté de graves blessures pendant cette trêve internationale. Le tacticien du PSG, Luis Enrique voit ses plans s’effondrer à quelques semaines du choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Quatre semaines sans Doué. Six sans Dembélé. Ce sont de terribles coups durs.

Le coach espagnol, pragmatique, n’a pas mis longtemps à réagir. Selon L’Equipe, il pense déjà à une solution interne. Pas une recrue, pas un pari venu d’ailleurs. Mais un crack de 18 ans : Quentin Ndjantou. L’attaquant, pur produit du centre parisien, sort d’un été décisif. Contrat pro signé, malgré les avances pressantes de l’Ajax et de clubs allemands. Son choix ? Paris, rien d’autre. Il brille avec l’équipe espoir.

Son profil séduit Luis Enrique. Et son heure pourrait arriver plus vite que prévu. L’attaque actuelle repose sur Kvaratskhelia, Ramos et Barcola. Derrière eux, Kang-In Lee, Ibrahim Mbaye, peut-être Senny Mayulu. Pas plus. L’espace existe donc pour un jeune qui frappe à la porte. Luis Enrique l’avait annoncé : les recrues, ce sont aussi les titis. Quentin Ndjantou est prêt. L’entraîneur aussi.

