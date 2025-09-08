INFO : Ousmane Blessé, le PSG attaque la FFF devant la FIFA

Après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé face à l’Ukraine, le PSG a saisi directement la FIFA pour dénoncer la gestion médicale du staff de la Fédération Française de Football.

Le PSG entre en guerre ouverte avec la FFF

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe s’est appesanti sur le conflit entre le PSG et la FFF sur la gestion des joueurs après la blessure d’Ousmane Dembélé. Touché à la cuisse le vendredi lors de la victoire des hommes de Didier Deschamps face à l’Ukraine (2-0), l’attaquant de 28 ans va manquer six à huit semaines de compétitions alors que le PSG avait prévenu la Fédération française de football du risque de le faire jouer.

Dimanche, la direction parisienne a publié un cinglant communiqué dénonçant notamment des « faits graves et évitables » et « appelant urgemment à un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif. »

Lisez aussi : Le PSG confirme pour Dembélé et Doué et allume la Fédération

À voir

PSG : Dembélé blessé, la troublante révélation de Riolo !

Le club de la capitale, dont la réaction virulente doit s’analyser à l’aune de précédents en la matière (Barcola et Dembélé en juin, Zaïre-Emery en septembre 2024) n’en démord pas et et multiplie les actions.

En effet, L’Équipe révèle ce lundi que Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du PSG ont adressé un courrier à la FIFA pour dénoncer des « faits graves et évitables » et estime que ses recommandations concernant l’état physique de ses deux joueurs n’ont pas été prises en compte par le staff de l’équipe de France. Mais l’objectif des Rouge et Bleu se situe bien au-delà des Bleus.

Le PSG dans une bataille institutionnelle

Après sa virulente lettre adressée au président de FFF, Philippe Diallo, le PSG a saisi la FIFA sur le dossier médical de l’équipe de France. Une étape supplémentaire qui illustre la volonté du club de la capitale de transformer sa colère en une bataille internationale.

En effet, le quotidien sportif explique qu’en s’attaquant directement au staff médical de l’équipe de France, dirigé par Franck Le Gall, le Paris SG espère entraîner d’autres grands clubs européens dans son sillage. L’objectif étant de faire front commun avec d’autres clubs qui se plaignent depuis des années de la gestion des internationaux.

À voir

Mercato OM : Un ancien du SRFC fait des révélations !

Lisez aussi : PSG : Trois mauvaises nouvelles tombent avant l’OM !

« Les dirigeants parisiens savent qu’en s’en prenant directement au staff médical dirigé par Le Gall, ils pourraient potentiellement rallier d’autres clubs à leur combat. Ces dernières années, des formations, notamment étrangères, avaient regretté la gestion de certains cas en sélection », révèle L’Équipe.