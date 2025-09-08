Mercato : Liverpool et le Bayern menacent, le PSG riposte !

Le mercato estival a refermé ses portes il y a à peine une semaine, mais certains grands clubs européens affûtent déjà leurs armes pour les prochaines fenêtres de recrutement. Face à la menace du Bayern Munich et de Liverpool, le PSG se prépare à l’action pour blinder l’un de ses cracks.

Mercato PSG : Discussions à venir pour la prolongation d’un attaquant

Actuellement avec l’équipe de France pour la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, Bradley Barcola devrait entamer des négociations avec le PSG après le match contre l’Islande, mardi soir, au Parc des princes. Après avoir repoussé les avances de Liverpool et du Bayern Munich durant le dernier mercato estival, le club de la capitale veut sécurité l’avenir du joueur sur le long terme.

Lisez aussi : PSG : La décision tombe pour Bradley Barcola !

À voir

Real-OM : L’aveu de Tchouaméni fait vibrer les supporters

En effet, selon les informations relayées ce lundi matin par le quotidien Le Parisien, Luis Campos, le conseiller sportif parisien, aurait prévu de débuter les discussions avec les représentants de Barcola après cette trêve internationale. Totalement satisfait des performances de l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, le PSG souhaiterait le verrouiller sur le long terme en lui offrant un nouveau bail jusqu’en juin 2030, alors que l’actuel expire en 2028.

Après Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, un accord pourrait donc être trouvé pour prolonger l’aventure de Bradley Barcola au Campus PSG. D’ailleurs, le joueur de 23 ans aura un rôle important à jouer dans les prochaines semaines.

Le PSG compte sur Barcola en l’absence de Dembélé et Doué

Avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola va devoir porter l’attaque du Paris Saint-Germain aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, Doué et Dembélé se sont blessés en sélection et vont être absent entre quatre et six semaines.

Le journal Le Parisien indique que le natif de Lyon a réussi à devenir un élément majeur du dispositif de Luis Enrique, même si le sens du but semble le dernier volet de sa marge de progression, alors qu’il excelle dans la passe.

À voir

ASSE : Des incertitudes chez les Verts avant Clermont

Lisez aussi : INFO Mercato : Bradley Barcola à Liverpool, Rodrygo au PSG ?

Avec les blessures de ses deux partenaires, Bradley Barcola va sans doute enchaîner la totalité des matches avant la prochaine trêve internationale. S’il se montre décisif, il pourrait très bien redistribuer les cartes au sein de l’attaque parisienne.