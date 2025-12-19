Mercato PSG : Campos prépare un coup sensationnel en défense

Le PSG pourrait frapper fort lors du prochain mercato d’été pour renforcer sa défense. Après Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, le club cible désormais Marc Guehi, le talentueux défenseur central de Crystal Palace.

Mercato PSG : Marc Guehi dans le viseur du Paris SG

Le Paris Saint-Germain ne cache plus son ambition de densifier sa charnière centrale. Alors que Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté sont déjà sur les tablettes, Luis Campos, le directeur sportif, aurait jeté son dévolu sur Marc Guehi. L’international anglais de 25 ans, auteur de saisons solides à Crystal Palace, représente une option intéressante pour offrir plus de profondeur au secteur défensif du club de la capitale.

Selon les informations, une offre concrète devrait être formulée très prochainement. Le Paris Saint-Germain entend ainsi se positionner avant d’autres clubs européens, dont Liverpool, qui suit de près le joueur depuis plusieurs mois.

Un mercato stratégique pour Campos

Le choix de Guehi s’inscrit dans une stratégie claire : renforcer la défense tout en optimisant les coûts. Avec la fin de contrat prochaine du joueur à Crystal Palace, le Paris SG pourrait conclure une opération avantageuse. Luis Campos semble déterminé à offrir à Luis Enrique une alternative fiable et compétitive, capable de répondre aux exigences de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions.

Mais le directeur sportif parisien devra se montrer rapide et précis. Selon Graeme Bailey, journaliste pour TEAMtalk, plus d’une douzaine de clubs envisagent sérieusement de faire une offre pour Guehi. La bataille s’annonce donc rude, et le PSG doit agir vite pour ne pas laisser filer cette pépite anglaise.

Une opportunité à saisir avant les grandes écuries

Si le Paris SG parvient à attirer Marc Guehi, il renforcerait considérablement sa ligne arrière, tout en envoyant un signal fort à ses concurrents. Le club parisien affiche ainsi ses ambitions : construire une défense solide pour accompagner ses stars offensives et viser tous les trophées la saison prochaine.

Avec ce dossier, Campos pourrait signer un coup sensationnel sur le mercato et confirmer sa capacité à flairer les bonnes affaires. Une opération qui, si elle se concrétise, pourrait marquer le début d’un été explosif pour le PSG.

