INFO Mercato : Un départ surprise officialisé à l’OM !

Même si le mercato est fermé en France, l’OM continue de surprendre. Le club phocéen vient d’acter un départ inattendu : celui du jeune milieu de terrain défensif Raimane Daou.

Mercato OM : Raimane Daou file au Sporting Club Aubagne Air-Bel

Le mercato a fermé ses portes en France le 1er septembre. Pourtant, l’Olympique de Marseille vient de procéder à un départ inattendu. Le milieu défensif comorien Raimane Daou a officiellement quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre le Sporting Club Aubagne Air-Bel, en 3ème division. Il est question d’un prêt pour la saison 2025/2026.

✍️⚽️ Bienvenue Raimane Daou !



👉 Le milieu défensif & international comorien 🇰🇲 nous rejoint en prêt de @OM_Officiel pour la saison 2025/2026.



Un renfort de taille pour notre effectif 💪



Bienvenue à toi dans la famille SCAAB 🔵🟡#scaab #aubagne #airbel pic.twitter.com/OfVuHXstLb — Sporting Club Aubagne Air Bel (@Scaabofficiel) September 9, 2025

Raimane Daou est arrivé à l’OM en juillet 2022. Et il n’a pas réussi à se faire une place au sein de l’équipe de Roberto de Zerbi. Le joueur de 20 ans devait se contenter des matchs avec la réserve. Certains se posent alors si ce choix purement est sportif permettant au joueur d’acquérir de l’expérience ailleurs ou bien une manière de libérer une place dans l’effectif.

Quoi qu’il en soit, ce prêt marque un tournant dans sa carrière. Raimane Daou tentera désormais de briller dans un autre club de la région. D’autres départs sont aussi attendus en interne. La résiliation de contrat de Ruben Blanco est même évoquée.