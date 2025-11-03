Mercato OL : Un coup d’accélérateur sur le dossier Endrick

L’OL est en contact avec le Real Madrid pour Endrick, dont la priorité est le club rhodanien. Paulo Fonseca se serait impliqué pour accélérer l’arrivée du jeune attaquant à Lyon.

Mercato : L’OL négocie le prêt d’Endrick, le Real Madrid prend son temps

L’OL négocie le prêt d’Endrick pour se renforcer offensivement pendant le mercato hivernal. Révélée par Fabrizio Romano et confirmée par L’Équipe, la piste est toujours d’actualité. Cependant, The Athletic croit savoir que la direction des Merengues prend son temps avant de prendre sa décision finale. Elle est certes favorable à l’idée de prêter la pépite de 19 ans pour six mois, sans option d’achat, mais elle ne se précipitera pas.

De son côté, l’Olympique Lyonnais pousse ses pions pour boucler le prêt avant l’ouverture officielle du marché des transferts. Resté évasif dans sa réponse sur l’arrivée probable d’Endrick à Lyon, la semaine dernière, Paulo Fonseca travaillerait dans l’ombre pour rassurer le brésilien sur le temps de jeu qu’il recherche.

Fonseca échange directement avec la pépite brésilienne

D’après les révélations du quotidien sportif, l’entraîneur de l’OL a contacté personnellement le joueur en manque de temps de jeu au Real Madrid. Grâce à l’échange direct, il aurait ainsi réussi à conforter ce dernier dans son choix prioritaire, qui n’est autre que le club rhodanien. En effet, Paulo Fonseca est prêt à relancer Endrick, dont l’objectif majeur est la Coupe du monde 2026 avec la sélection brésilienne.

Notons que le jeune avant-centre a fait sa première apparition en Liga cette saison, face à Valence (4-0), samedi. Il a joué les dernières minutes de la 11e journée du championnat. Il avait remplacé Kylian Mbappé précisément à 79e minute de jeu, alors que « La Maison Blanche » menait déjà par (3-0).

