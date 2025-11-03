OM : De Zerbi face à deux menaces, Atalanta se renforce !

Pour la 4e journée de Ligue des Champions, l’OM affronte l’Atalanta Bergame. Et Roberto De Zerbi devra commencer à surveiller l’équipe adverse qui enregistre deux retours importants.

L’Atalanta récupère deux renforts avant d’affronter l’OM

Deux semaines après son revers au Sporting Portugal (2-1), l’Olympique de Marseille va tenter de se racheter devant son public. L’OM accueille ce mercredi 5 novembre l’Atalanta Bergame pour son quatrième match de Ligue des champions. Une équipe que les Olympiens connaissent bien.

Ils avaient été sortis par les Italiens il y a deux ans en demi-finale de la Ligue Europa. Depuis lors, les choses ont changé. L’OM a progressé et compte prendre sa revanche sur l’Atalanta Bergame. L’équipe de Roberto De Zerbi devra cependant se méfier : le club italien va se présenter au Vélodrome avec un effectif renforcé.

La Gazzetta Dello Sport explique que l’entraîneur Ivan Juric enregistre deux retours importants dans son groupe. Le milieu de terrain Marten De Roon et et le défenseur Daniele Maldini sont « aptes » pour affronter l’OM. Ces deux cadres constituent des renforts pour le coach de l’Atalanta Bergame.

Roberto De Zerbi devra réagir

Ce dernier aura presque tout son effectif au complet. Excepté les forfaits de Giorgio Scalvini et Mitchel Bakker. De son côté, De Zerbi est privé de quatre joueurs. Amine Gouiri, Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, et Hamed Traoré sont toujours à l’infirmerie. Le doute plane également sur la participation de Leonardo Balerdi.

Ces absences obligent l’entraîneur de l’OM à revoir ses plans pour ce choc européens. Marseille n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Un succès est impératif pour se relancer sa campagne européenne. Un seul point sépare pour l’instant les deux équipes.

