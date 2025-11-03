Mercato AS Monaco : l’avenir d’Ansu Fati déjà scellé ?

Ça sent mauvais pour la recrue estivale de l’AS Monaco, Ansu Fati. L’ancien crack du FC Barcelone pourrait être la première victime de l’arrivée de Sébastien Pocognoli.

Mercato AS Monaco : Ansu Fati poussé vers la sortie ?

Ansu Fati a brillé au début de la saison. Il s’était imposé comme un cadre d’AS Monaco sous Adi Hütter. Mais les derniers matchs ont compliqué sa situation. Depuis l’arrivée de Sébastien Pocognoli, l’ailier prêté par le FC Barcelone peine à retrouver sa forme. Il a marqué 6 buts. Mais depuis le limogeage d’Hütter, son compteur reste bloqué.

En cinq apparitions sous Pocognoli, il n’a ni marqué ni délivré de passe décisive. Pire : après trois titularisations, il a été relégué sur le banc. Mercredi, contre Nantes (5-3), il n’a joué que 9 minutes. Samedi, face au Paris FC (0-1), il est resté 30 minutes sur le terrain lors de la 11ᵉ journée de Ligue 1. Son entrée contre les Parisiens a été discrète. On attendait qu’il fasse trembler les filets ou délivre une offrande pour aider l’équipe à battre le Paris FC.

Mais cette performance ne l’aide pas à améliorer sa situation. Le début de saison étincelant semble déjà loin. Selon les rumeurs, sa relation avec le coach semble tendue. Dès le premier match de Pocognoli, Fati avait montré son mécontentement lors de son remplacement contre Angers (1-1). Désormais, il est derrière Maghnes Akliouche, Takumi Minamino et Aleksandr Golovin dans la hiérarchie. Tout indique qu’Ansu Fati ne sera pas recruté définitivement à la fin de la saison. Le club de la Principauté ne va certainement pas lever l’option d’achat de 11 millions d’euros.

