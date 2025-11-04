PSG – Bayern Munich : Vitinha se couche déjà devant Harry Kane

Ce mardi, le PSG va jouer contre le Bayern Munich son match de Ligue des champions. Vitinha, un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, a fait une déclaration enflammée sur Harry Kane.

Harry Kane redouté par Vitinha

Comme le PSG en Ligue 1, le Bayern Munich est premier au classement de Bundesliga avec 5 points d’avance sur le RB Leipzig, le second. En Europe, le club munichois est aussi en égalité parfaite avec le club de la capitale française au niveau des résultats européens. Ce sont deux mastodontes du foot de haut niveau qui vont donc s’affronter dans les prochaines heures.

Pour Vitinha, milieu de terrain portugais du PSG, cette affiche s’annonce comme un match difficile pour le Paris Saint-Germain. L’ancien sociétaire du FC Porto estime que le Bayern a surtout un joueur redoutable dans ses rangs, Harry Kane.

Il a déclaré :

« Kane est un des meilleurs joueurs du monde, un attaquant de grande qualité. Il a des statistiques incroyables chaque saison. Il a débuté la saison de façon incroyable, avec des statistiques stratosphériques, difficiles à faire. Le Bayern, c’est surtout une équipe, beaucoup de bons joueurs comme Harry Kane, mais une grande équipe qui défend et attaque ensemble. Ça va être ça le plus dur à affronter. Mais Harry Kane, c’est un grand, grand joueur. »