Mercato : Une star du Bayern au PSG cet été ? Ça chauffe !

Susceptible de perdre son capitaine Marquinhos l’été prochain, le PSG pourrait se positionner sur une star du Bayern Munich. Les lignes bougent déjà dans ce sens. Explications.

Après treize années de bons et loyaux services, Marquinhos pourrait faire ses adieux au PSG à l’issue de la saison en cours. Récemment, le journal L’Équipe a révélé que le défenseur central de 31 ans, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, ne voudrait pas « faire la saison de trop » dans la capitale française. Déjà approché par l’Arabie saoudite l’été dernier, l’international brésilien devrait recevoir de nouvelles offres XXL dès le printemps.

Conscient de cette situation, le PSG chercherait déjà son successeur sur le marché des transferts. Libre en fin de saison, Dayot Upamecano attire logiquement les regards, et le Paris SG surveillerait de très près le dossier. Au micro d’Aliotop, Fabrice Hawkins assure que cette piste pourrait même prendre de l’ampleur en cas de départ de Marquinhos l’été prochain.

« Quand on lit le livre, on voit une connexion qu’il peut y avoir entre le PSG, Moussa Sissoko, qui a une relation étroite avec Al-Khelaïfi. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le PSG ne va pas se positionner sur Upamecano s’il n’a pas prolongé avec le Bayern Munich », relate le journaliste de RMC Sport dans le cadre la promotion de son livre « De l’enfer au paradis. » Mais il faudra compter avec la détermination du Rekordmeister à conserver son roc défensif de 27 ans.

Le Bayern Munich veut prolonger Dayot Upamecano

Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig pour 42,50 millions d’euros, Dayot Upamecano est désormais un véritable cadre au sein de l’effectif du Bayern Munich. Alors que le natif d’Évreu arrive au terme de son bail au terme de la saison, les dirigeants bavarois souhaitent le convaincre de poursuivre l’aventure.

Lors d’une assemblée générale du club, le président Herbert Hainer a publiquement appelé Upamecano à suivre ses coéquipiers Jamal Musiala, Joshua Kimmich et Alphonso Davies à prolonger son contrat.

« Il y a un an à cette place, j’avais formulé le souhait que nous conservions au Bayern Jamal Musiala, Joshua Kimmich et Alphonso Davies. La direction du club a accédé à cette demande et le Bayern peut continuer à construire avec ces trois joueurs. Ces trois prolongations, avec celle de Vincent Kompany, sont un signe qu’ici, au Bayern quelque chose grandit. Et c’est pourquoi je dis aussi : Cher Dayot Upamecano, je vous invite volontiers à faire de même », a lancé le dirigeant allemand. Le PSG est donc prévenu.

