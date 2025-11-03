OM-Atalanta : Une décision de l’UEFA fait trembler Marseille !

L’OM tentera de battre ce mercredi l’Atalanta Bergame en vue de se relancer en Ligue des champions. Et l’UEFA a désigné José Maria Sanchez pour arbitrer ce match. Ce nom rappelle de tristes souvenirs à Marseille.

José Maria Sanchez au sifflet, mauvais présage pour l’OM

Un défi de taille pour l’Olympique de Marseille en Ligue des champions ! Les hommes de Roberto De Zerbi devront s’imposer face à l’Atalanta Bergame ce mercredi soir. Ce succès à domicile leur permettrait d’oublier le revers subi au Sporting (2-1) et se relancer dans la course pour le prochain tour.

Pour diriger ce choc OM-Atalanta, l’UEFA a choisi l’Espagnol José María Sánchez qui officiera au sifflet. Il sera assisté de Raul Cabanero et Inigo Prieto. Tandis que Guillermo Cuadra Fernandez sera à la VAR. Ce est perçu par certains supporters de l’OM comme un mauvais présage.

La raison ? Le club phocéen n’a jamais remporté de match sous sa direction. L’officiel espagnol a arbitré l’Olympique de Marseille à trois reprises en Coupe d’Europe, sans aucune victoire à la clé.

Aucune victoire pour Marseille sous sa direction

❗️Jose Maria Sanchez sera au sifflet pour OM-Atalanta. pic.twitter.com/KUUGkuJmmh — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 3, 2025

La première rencontre remonte à la saison 2021-2022, lors du nul (2-2) contre à la Lazio Rome en Ligue Europa. José María Sánchez était ensuite au sifflet lors de la défaite 1-0 contre Francfort en Ligue des champions. Sa dernière collaboration avec l’OM date de la saison 2023-2024, lors du revers 1-0 face à Brighton. Roberto De Zerbi officiait à l’époque sur le banc adverse.

Ce passé récent met une pression supplémentaire sur les épaules des Olympiens. Ceux-ci devront surmonter ces statistiques défavorables pour s’imposer face à l’Atalanta mercredi devant le public survolté du Vélodrome.

