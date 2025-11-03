ASSE : Le secret de la victoire du Red Star dévoilé

Le Red Star a bénéficié de l’aide d’un joueur formé à l’ASSE pour s’imposer contre les Verts. Ce dernier assure que lui et ses coéquipiers ont simplement exploité les points faibles des Stéphanois.

Durivaux sur l’ASSE : « On connaissait leurs atouts, mais aussi leurs faiblesses »

Formé à l’ASSE entre 2013 et 2020, Dylan Durivaux a affronté son ancien club avec le Red Star, lors de la 13e journée de la Ligue 2. Titulaire indiscutable de l’équipe de Grégory Poirier, il a disputé tous les matchs en intégralité cette saison. Après la victoire des Audoniens sur les Stéphanois, le défenseur de 24 ans a révélé le secret de leur succès.

Il indique qu’ils avaient identifié les faiblesses de l’AS Saint-Etienne qu’ils ont bien exploité pendant la confrontation directe. « J’ai regardé pas mal de matchs de l’ASSE cette saison. On connaissait leurs atouts offensifs, mais aussi leurs faiblesses parce qu’on analyse toujours les adversaires. Et je pense qu’on a bien exploité tout ça », a déclaré l’arrière latéral droit dans des propos rapportés par Evect.

Le Red Star a exploité les espaces dans le dos de la défense des Verts

Dans la suite de son analyse sur la rencontre, il montre clairement l’un des points faibles des Verts. Selon lui, il y avait des espaces dans le dos de la défense de l’équipe d’Eirik Horneland. « Est-ce que jouer dans le dos des défenseurs latéraux faisait partie de leurs faiblesses ? Oui, ça peut en faire partie, il y a plusieurs choses, mais ça en fait partie », a répondu Dylan Durivaux.

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne a été menée (2-0) en première période par le Red Star, avant de réduire l’écart (2-1, 71e).

