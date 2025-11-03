Mercato FC Nantes : Un géant de Liga vise un super crack du FCN

Le jeune défenseur du FC Nantes, Tylel Tati est sur la short-list d’un club de Liga. Le coup se prépare pour 2026.

Mercato FC Nantes : Tylel Tati vers l’Espagne ?

Un jeune talent du FC Nantes fait trembler l’Europe. Tylel Tati suscite l’intérêt des cadors européens après un bon début de saison avec les Canaris. Un géant de Liga suit ses performances avec attention. Titulaire indiscutable au FC Nantes, Tylel Tati est en pleine forme et le montre sur le terrain. Le Paris Saint-Germain surveille également le jeune joueur né à Champigny-sur-Marne. Mais le PSG n’est pas le seul grand club à s’intéresser à lui.

Le Real Madrid observe de près le défenseur, qui a déjà été aligné à 10 reprises en Ligue 1 cette saison. Son profil plaît. Il est jeune, grand et déjà solide en championnat. Les Merengue n’ont pas encore dégainé une offre pour le roc nantais. Outre le club madrilène et le PSG, le FC Barcelone et Manchester United suivent également le crack nantais. Sous contrat professionnel avec les Canaris jusqu’en juin 2028, Tylel Tati pourrait avoir l’embarras du choix pour son futur.

Les dirigeants nantais, eux, vont toucher le jackpot. Le prix du joueur est déjà estimé autour de 20 millions d’euros. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita a déjà martelé que son prodige ne bougera pas lors du prochain mercato hivernal. Tylel Tati doit continuer sa progression à la Beaujoire et peut-être quitter Nantes l’été prochain à prix d’or.

