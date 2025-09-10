Pablo Longoria crée la surprise : L’OM talonne déjà le PSG !

L’été 2025 restera sans doute gravé dans les annales de l’OM. Le club dirigé par Pablo Longoria a vu sa valeur atteindre des sommets, relançant la course au titre et sa rivalité avec le PSG.

Le pari réussi de Pablo Longoria, l’OM change de dimension

Le Paris Saint-Germain aura-t-il enfin un concurrent à sa taille en Ligue 1 ? C’est la question que beaucoup se posent au vu du mercato impressionnant de l’OM cet été. Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, ont réalisé un travail remarquable. Ils ont non seulement profondément renouvelé l’effectif, mais la valeur marchande du club a aussi explosé.

Ce sont les données de Transfermarkt qui le prouvent. La valeur de l’équipe de Roberto De Zerbi est aujourd’hui de 402 millions d’euros. Cette augmentation de 141 millions en un an propulse l’OM à la 2e place des clubs couteux de Ligue 1. L’écart avec le rival parisien, valorisé à 1,2 milliard, est immense. Néanmoins, cela est un signal fort de l’ambition des Olympiens.

Un Classico qui promet d’être intense

Ce bond spectaculaire est par ailleurs le fruit d’une politique de recrutement exceptionnel. 12 nouvelles recrues ont débarqué cet été, pour un investissement de 96,2 millions d’euros. Les signatures d’Igor Paixão, Nayef Aguerd ou encore Benjamin Pavard confirment la nouvelle puissance financière de l’OM. Elle promet de donner une nouvelle dimension au prochain Classico.

Le choc entre l’OM et le PSG, prévu au Vélodrome le 21 septembre, sera l’occasion pour les Olympiens de prouver que leur nouveau statut est bien plus qu’une simple estimation financière. La ferveur autour de l’équipe phocéenne est déjà palpable. Les supporters attendent avec impatience ce duel au sommet. En attendant, Marseille devra bien négocier ses deux prochains matchs : contre Lorient en championnat et le Real Madrid en Ligue des champions.