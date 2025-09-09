INFO Mercato : Kylian Mbappé torpille déjà les plans du PSG

Plus d’un après son départ libre au Real Madrid, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui au PSG, mais cette fois en coulisses. Le capitaine de l’équipe de France, devenu important chez les Merengues, s’active pour convaincre certains de ses compatriotes à le rejoindre en Espagne. Le Paris SG pourrait en faire les frais.

Mercato : Kylian Mbappé tente de détourner deux cibles du PSG

En pleine préparation du mercato de l’été 2026, le PSG pourrait voir ses plans contrariés par Kylian Mbappé, l’attaquant du Real Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu est prêt à faire mordre la poussière à son ancien club. Malgré l’arrivée cet été d’Ilya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain rêve toujours d’Ibrahima Konaté en défense centrale, Marquinhos étant appelé à changer d’air à l’issue de la saison.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Liverpool, Konaté ne semble pas vraiment chaud pour prolonger et le club phare de sa ville natale aimerait en profiter pour le convaincre de revenir dans son pays. Dans sa volonté de franciser davantage le vestiaire du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi est prêt à offrir un salaire de rêve à l’international français pour renforcer l’arrière-garde des Rouge et Bleu.

Mais selon ses propres aveux, Ibrahima Konaté reçoit régulièrement des coups de fil de Kylian Mbappé, « toutes les deux heures », pour l’inciter à le retrouver au Real Madrid. Ce qui annonce un duel de titans à venir entre le PSG et la Maison-Blanche pour signer le défenseur des Reds. Mais ce n’est pas tout.

Kylian Mbappé s’active aussi pour Michael Olise

En pleine explosion au Bayern Munich, Michael Olise est la nouvelle coqueluche du football européen. Débarqué à Munich l’été passé pour 55 millions d’euros, l’ancien ailier de Crystal Palace Olise est lié au Rekordmeister jusqu’en 2029. Mais il pourrait ne pas s’éterniser en Bundesliga.

Alors que les prétendants de l’international tricolore de 23 ans devront franchir la barre symbolique des 100 millions d’euros, le Paris Saint-Germain serait prêt au sacrifice pour le rapatrier l’été prochain. Mais là encore, Paris devra batailler avec le Real Madrid. En effet, selon les informations du site madrid-barcelone, Kylian Mbappé jouerait également les intermédiaires, appelant son coéquipier en sélection pour l’attirer à Madrid.