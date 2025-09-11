Mercato PSG : L’Angleterre craque pour un bijou du Paris SG

L’Angleterre a tenté au PSG un coup de poker dans les dernières heures du mercato : arracher au Paris SG l’un de ses plus beaux espoirs. Mais Paris, inflexible, a fermé la porte avec fermeté. Senny Mayulu, le joyau maison, ne bougera pas.

Mercato PSG : Le Paris SG répond cash pour Senny Mayulu

À seulement 19 ans, Senny Mayulu est déjà bien plus qu’un simple espoir. Milieu offensif élégant, buteur lors de la dernière finale de Ligue des champions, il s’est fait une place dans la rotation de Luis Enrique. Les Spurs, flairant le bon coup, ont tenté de profiter des remous de fin de mercato pour souffler le gamin parisien.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Le PSG répond au FCN pour Senny Mayulu

À voir

Fin d’une ère : Steve Mandanda dit stop après le SRFC !

Mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont été clairs : Mayulu est intransférable. Dans un mercato où Kolo Muani a finalement pris la direction de Tottenham sous forme de prêt sec, le PSG a fermé la porte à toute négociation pour son prodige. Paris veut construire l’avenir avec lui, pas l’offrir à la Premier League.

Tottenham a tenté le coup de force

Selon les révélations de TEAMTALK, Tottenham avait préparé une offre de dernière minute pour Mayulu. Une tentative avortée avant même d’entrer dans le vif des négociations. Luis Enrique, séduit par le profil et la progression du joueur, a pesé de tout son poids pour conserver son diamant brut.

Lire aussi : Mercato PSG : Quatre cadors européens s’arrachent Senny Mayulu

Les Spurs, qui rêvent de renforcer leur secteur offensif, se sont donc rabattus sur Kolo Muani. Mais leur intérêt prouve une chose : Mayulu attire déjà les convoitises des plus grands clubs d’Europe, malgré son jeune âge et sa courte expérience au haut niveau.

Chelsea et Manchester City en embuscade

Le dossier est loin d’être clos. Toujours selon TEAMTALK, Chelsea et Manchester City surveillent attentivement le jeune Français. Avec leur puissance financière, les cadors anglais pourraient revenir à la charge dès l’été prochain.

À voir

ASSE : Un ancien coach de Saint-Etienne lâche une bombe

Lire aussi : PSG : Luis Enrique encense Senny Mayulu

Reste à savoir si Mayulu choisira de s’inscrire dans la durée au PSG, où Luis Enrique semble lui ouvrir la voie royale, ou s’il cédera aux sirènes de la Premier League. Une chose est sûre : le bijou parisien est désormais sous les projecteurs, et le feuilleton ne fait que commencer.