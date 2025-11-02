Ligue des Champions : Le Bayern Munich prévient déjà le PSG

Invaincu depuis le début de la saison, le Bayern Munich affronte le PSG ce mardi soir en Ligue des Champions. Et le club allemand ne compte pas jouer les touristes dans la capitale française.

« Si on joue à notre meilleur niveau, c’est difficile de nous battre »

Sur une série incroyable de 15 victoires en 15 matches, le Bayern Munich se présentera en pleine confiance, mardi soir, au Parc des Princes, pour défier le Paris Saint-Germain, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Dans une forme olympique, le Rekordmeister se présentera face à l’équipe de Luis Enrique avec une jauge de confiance maximale pour un choc attendu de tous.

La saison passée, les deux clubs se sont affrontés à deux reprises, avec une victoire pour le Bayern Munich en phase de groupe de la Champions League, fin novembre, et une victoire pour le PSG, devenu champion d’Europe entre-temps, en quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Pour autant, les Bavarois pensent ne doutent pas et pensent même pouvoir battre la bande à Ousmane Dembélé au Parc des Princes mardi à 21 heures.

Lisez aussi : PSG : Grosse inquiétude pour Ousmane Dembélé avant Bayern

À voir

Mercato : Le PSG répond sèchement au clan Ousmane Dembélé !

« On a le plus grand respect pour le PSG, dans la façon dont ils ont joué au foot, avec cette activité. On dit que Paris à l’avantage de recevoir le match et c’est peut-être ce pourcentage qui va vers le PSG. Mais on se rend là-bas, on est toujours invaincus, et on veut le rester. Si on joue à notre meilleur niveau, c’est difficile de nous battre », a déclaré samedi le directeur sportif de l’intouchable leader de la Bundesliga, Max Eberl.

De son côté, Vincent Kompany s’attend à une redoutable bataille entre « ce qui se fait de mieux en Europe », mais a confiance en ses hommes pour maintenir la dynamique actuelle face au PSG. « On a gagné 15 matches, c’est bien, mais on doit continuer. Ce n’est pas encore suffisant. Je me réjouis du match contre le PSG, on arrive avec plein d’enthousiasme.

Ça doit être rock’n’roll. Ils ont de la confiance, on a de la confiance, c’est un match génial. On a bien mérité de s’y plonger à fond », a commenté le coach bavarois en conférence de presse. Le PSG de Luis Enrique sait donc à quoi s’attendre mardi soir.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Inquiétude pour un cadre avant le Bayern

À voir

OM : De Zerbi dévoile la durée de l’indisponibilité d’Aguerd

PSG : La surprise de Luis Enrique avant le Bayern Munich !

Michael Olise au PSG ? L’annonce officielle du Bayern Munich