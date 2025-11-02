OM : De Zerbi dévoile la durée de l’indisponibilité d’Aguerd

Ce samedi soir, l’OM affrontait l’AJ Auxerre à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Attendu pour être titulaire, Nayef Aguerd a du déclarer forfait à la dernière minute. Son entraîneur Roberto De Zerbi a fait le point sur sa situation après la rencontre.

« Pour Nayef Aguerd, il n’y aura pas de problème »

Recruté cet été à West Ham, Nayef Aguerd n’a pas tardé à s’acclimater au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Très rapidement devenu incontournable en défense centrale, le défenseur central marocain est régulièrement associé à Benjamin Pavard. Un duo relancé par Roberto De Zerbi ce samedi à Auxerre, où les Phocéens y défient les hommes de Christophe Pélissier dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

Lisez aussi : OM : Nayef Aguerd donne de ses nouvelles après son agression

Mais contre toute attente, l’ancien joueur du Stade Rennais s’est blessé pendant l’échauffement, modifiant ainsi les plans du technicien italien. Le forfait de dernière minute de Nayef Aguerd a obligé De Zerbi à sortir du banc Emerson Palmieri. Amoindri et laissé sur le banc par précaution, l’international italien de 31 ans n’a pas eu d’autre choix que de débuter le match.

À voir

Stade Rennais : Habib Beye contraint de réintégrer Blas et Seko Fofana

L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire après deux défaites et un match nul en s’imposant sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1). Après la rencontre, l’entraîneur marseillais s’est exprimé sur son infirmerie, dont Nayef Aguerd.

« Concernant Aguerd, il avait une gêne depuis quelques jours à la hanche, il s’était mis à disposition, mais, à l’échauffement, ce n’était pas possible. Emerson ne devait pas jouer, mais il a serré les dents », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse. Le tacticien italien a toutefois rassuré que son numéro 21 pourra tenir sa place contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, mercredi prochain.

« Pour Nayef, il n’y aura pas de problème, et pour Nadir non plus. On m’a dit que nous pourrions aussi compter sur Balerdi et Weah contre l’Atalanta. J’espère que ces prévisions seront justes, car j’aimerais disposer du plus grand nombre possible de joueurs pour préparer cette rencontre », a ajouté le coach phocéen.

Lire aussi sur Nayef Aguerd :

Alerte à l’OM : Nayef Aguerd victime d’une agression !

À voir

Mercato : Le PSG répond sèchement au clan Ousmane Dembélé !

OM : Nayef Aguerd brille, l’Angleterre crie à la faute !

OM – PSG : Grosse annonce sur Nayef Aguerd