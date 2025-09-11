OM : Rabiot, pas encore le moment de régler ses comptes

Adrien Rabiot quitte l’OM par la petite porte mais avec des mots choisis pour ses supporters. Si l’épisode houleux avec Jonathan Rowe reste sans explication, le milieu français préfère, pour l’heure, tourner la page.

OM : Adrien Rabiot, Des adieux sobres, un silence lourd

Il fallait bien qu’Adrien Rabiot rompe le silence. Près de trois semaines après sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’international tricolore a enfin pris la parole, mais sans livrer la moindre explication sur « l’affaire ». À la place, il a choisi de remercier les supporters marseillais, comme un dernier geste de reconnaissance avant de s’envoler vers l’Italie.

« Chers supporters marseillais, avant de commencer ma nouvelle aventure à Milan je voulais vous adresser un message… Vous avez tout de suite adopté le Marseillais que je suis devenu », a écrit Rabiot sur Instagram. Des mots doux, presque affectueux, qui contrastent avec l’orage dans lequel il s’est retrouvé empêtré depuis le 15 août.

Il n’empêche : ce silence sur l’incident en dit long. Sa mère Véronique avait promis que son fils s’expliquerait, mais le moment n’est pas venu. Comme si l’ancien Parisien avait choisi d’attendre que la poussière retombe avant de se risquer sur un terrain encore trop miné.

Direction Milan, un destin ironique

Ironie du sort, c’est à Milan que Rabiot va relancer sa carrière. L’AC Milan a déboursé près de 10 millions d’euros pour l’attirer, un transfert qui l’emmène dans un club où il retrouvera un certain Massimiliano Allegri… et, plus cocasse encore, Jonathan Rowe, fraîchement débarqué à Bologne.

Le calendrier n’a pas manqué de piment : dès ce dimanche, en Serie A, les deux hommes pourraient se croiser de nouveau. Le rendez-vous est déjà entouré en rouge par les observateurs, curieux de voir comment les protagonistes de la bagarre de Rennes géreront leurs retrouvailles.

En attendant, l’ancien de la Juve préfère garder ses rancunes pour lui et soigner sa sortie marseillaise. « Je n’oublierai jamais l’ambiance du Vélodrome… Ça aura été un immense plaisir de défendre vos couleurs », a-t-il écrit. Un adieu élégant, certes, mais incomplet. Les supporters, eux, attendent encore le chapitre final de cette histoire brûlante.