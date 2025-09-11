Révélation-choc sur l’échec du transfert d’Akliouche au PSG

Fortement pressenti au PSG lors du dernier mercato estival, Maghnes Akliouche n’a pas quitté les rangs de l’AS Monaco. Et cela pourrait ne pas changer jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Mercato PSG : Enzo Millot valide le choix de Maghnes Akliouche

Pour continuer à renforcer l’effectif du PSG pour l’avenir, Luis Campos serait déjà prêt à relancer la piste menant à Maghnes Akliouche dès le prochain mercato de l’hiver 2026. Mais le milieu offensif de l’AS Monaco pourrait finalement préférer rester dans la Principauté.

En effet, en visioconférence depuis l’Arabie saoudite avec Raphaël Domenach, le capitaine de l’équipe de France Espoirs, Enzo Millot, qui a signé à Al-Ahli cet été, a expliqué que son coéquipier a bien fait de rester à Monaco cet été. À une année de la Coupe du Monde 2026, partir au PSG, où il n’est pas certain d’être titulaire aurait fortement réduit ses chances d’être retenu par Didier Deschamps dans l’équipe de France.

« Étonné de ne pas l’avoir vu partir ? Franchement, je ne sais pas. Il a choisi la meilleure solution pour lui. Peut-être qu’il avait des touches autre part et qu’il pouvait partir. Ce n’est pas du tout un mauvais choix de rester à Monaco, il va faire sa deuxième saison consécutive en Ligue des Champions, c’est un titulaire indiscutable, un joueur du onze d’Adi Hütter. Pour son développement, c’est parfait d’être resté à Monaco surtout qu’il a eu la chance d’être appelé en sélection avec les A dans une année de Coupe du monde », a confié Enzo Millot.

En pleine ascension à l’AS Monaco, la marche parisienne semblait risquée dans une année de Coupe du Monde et le début d’une carrière en équipe de France. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Akliouche pourrait donc opter pour la stabilité et aller jusqu’au terme de l’exercice 2025-2026 avec son club formateur. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.