Coup de tonnerre au Barça : Flick vire déjà Marcus Rashford

L’aventure de Marcus Rashford au FC Barcelone pourrait tourner très court. Prêté avec option d’achat, l’attaquant de Manchester United ne semble pas convaincre Hansi Flick, l’entraîneur du Barça, qui ne s’opposera pas à son départ.

Mercato : Marcus Rashford déjà en difficultés au Barça

Marcus Rashford rêvait de jouer au stade Camp Nou sous les couleurs du FC Barcelone, mais ce scénario pourrait très vite être compromis après une nouvelle mise à jour. Quelques semaines après son arrivée en Catalogne, l’ailier anglais de 27 ans se retrouve déjà une situation délicate au Barça.

Malgré une adaptation éclaire au style de jeu de son nouveau club, le natif de Manchester n’a pas encore totalement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable et cela commence déjà à faire parler chez les Blaugranas. En effet, selon les indiscrétions du média El Nacional, le Champion d’Espagne en titre envisagerait de renvoyer Rashford à Manchester United.

À voir

INFO Mercato : Un prodige marocain quitte le PSG et regrette

Lisez aussi : Mercato : transfert invalidé de Marcus Rashford, le Barça a une solution

Le média espagnol révèle que les dirigeants barcelonais seraient déçus des débuts de Rashford, le décrivant notamment comme « timide, imprécis et perdu » sur le terrain. Le journaliste Guillem Balague rapporte d’ailleurs que « c’est complètement stupide de la part de Barcelone de vouloir mettre fin prématurément au prêt de Marcus Rashford. »

Titulaire face à Levante (3-2), l’ancien attaquant d’Aston Villa avait été remplacé à la mi-temps. Hansi Flick n’avait pas accablé son joueur, mais l’Anglais ne donne pas satisfaction au technicien allemand, qui attend beaucoup plus de lui. Si ce n’est pas le cas, Flick pourrait poser son véto à la levée de l’option d’achat de Marcus Rashford.

Hansi Flick menace Marcus Rashford

En effet, selon les informations d’El Nacional, Hansi Flick aurait d’ores et déjà prévenu Marcus Rashford que le FC Barcelone ne le conservera pas si ses performances ne s’améliorent pas dans les mois à venir. La publication espagnole explique que le vestiaire du Barça a remarqué les efforts du joueur à l’entraînement, mais également ses difficultés pendant les matches.

À voir

OM : Après Aubameyang, un buteur contacté en urgence !

Lisez aussi : Mercato : Marcus Rashford à l’OM, la porte s’ouvre d’un coup !

De son côté, Joan Laporta, le président du club culé, réfléchirait par deux fois avant d’engager un investissement de 35 millions d’euros pour garder la star anglaise si elle ne fait l’unanimité. Affaire à suivre…