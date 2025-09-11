Mercato Real Madrid : C’est confirmé, le PSG pense à Rodrygo

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Rodrygo aurait pu quitter les rangs du Real Madrid lors du dernier mercato estival. Le PSG aurait notamment tenté de l’exfiltrer de la capitale espagnole. Explications.

Mercato : Le PSG avait bien ciblé Rodrygo

Pas vraiment dans les plans du nouvel entraîneur Xabi Alonso, l’attaquant brésilien Rodrygo a été longtemps annoncé sur le départ lors du mercato d’été passé. À une année de la Coupe du Monde 2026, le joueur de 24 ans, qui ne souhaite pas cirer le banc cette saison, était clairement ouvert à un changement afin d’avoir la garantie d’un temps de jeu chez un autre grand club d’Europe.

Annoncé à Arsenal, Liverpool, Chelsea, PSG et Manchester City, l’ancien prodige de Santos est finalement resté au Real Madrid. Mais ces dernières heures, Fabrizio Romano assure que les dirigeants parisiens ont bel et bien tenté de recruter le numéro 11 madrilène cet été. Seulement, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos attendaient de voir si Bradley Barcola allait s’en aller.

Pressenti à Liverpool et au Bayern Munich, l’ancien milieu offensif de l’OL était clairement une priorité des Reds en cas d’échec de la piste menant à Alexander Isak. Si donc le club de la Mersey avait lancé une offensive pour recruter Barcola, le Paris SG en aurait fait de même pour s’attacher les services de Rodrygo. Mais le scénario ne s’est jamais concrétisé et les deux joueurs sont restés avec leur club respectif.

Et si le Brésilien ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir dans six mois, Barcola pourrait prochainement s’engager dans la durée avec le Champion de France et d’Europe en titre. En effet, le journal Le Parisien confirme le Paris Saint-Germain devrait rapidement passer à l’action pour négocier la prolongation de son joueur de 23 ans.

Le quotidien régional explique que c’est le conseiller sportif Luis Campos qui va mener les discussions avec les représentants de Barcola. Toujours selon la même source, l’offre tablerait sur un nouveau bail de deux années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2030, Bradley Barcola étant actuellement lié au PSG jusqu’en 2028.